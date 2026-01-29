Schimbare strategică la Tesla: Compania lui Musk oprește producția pentru Model S și X / Investiții masive în roboți umanoizi și AI

Tesla a anunțat oprirea producției pentru modelele Model S și Model X, într-un context mai larg de reorganizare a activității companiei, care își mută accentul către dezvoltarea roboților umanoizi și a soluțiilor bazate pe inteligență artificială.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Decizia vine după un an dificil din punct de vedere financiar. Producătorul american de vehicule electrice a raportat o scădere de 3% a veniturilor în 2025, marcând prima contracție anuală din istoria companiei. În ultimul trimestru al anului, profitul s-a redus cu 61%, potrivit datelor citate de BBC.

Fabrica din California unde erau asamblate până acum modelele S și X urmează să fie reconvertită pentru producția robotului umanoid Optimus, unul dintre proiectele-cheie ale Tesla în zona de robotică avansată.

Schimbarea de strategie are loc într-un moment în care Tesla a pierdut poziția de lider global pe piața vehiculelor electrice, fiind depășită de compania chineză BYD la începutul anului 2025. În paralel, Tesla a anunțat o investiție de 2 miliarde de dolari în xAI, compania de inteligență artificială fondată de Elon Musk.

Musk a declarat că decizia a fost luată ca răspuns la solicitările investitorilor, în pofida faptului că, la un vot recent al acționarilor, numărul abținerilor și al voturilor împotrivă a depășit susținerea explicită pentru această investiție.

În 2025, acționarii Tesla au aprobat un pachet de compensații pentru Elon Musk care ar putea ajunge la 1 trilion de dolari, condiționat de o creștere semnificativă a valorii companiei pe parcursul următorului deceniu.

Pentru perioada următoare, Tesla anticipează cheltuieli de capital de aproximativ 20 de miliarde de dolari. „Ne așteaptă un nivel foarte ridicat al investițiilor”, a declarat Musk în cadrul unei discuții cu analiștii, subliniind că obiectivul companiei este construirea unui „viitor ambițios” bazat pe tehnologii emergente.

După anunț, acțiunile Tesla au înregistrat o creștere de aproximativ 2% în tranzacțiile realizate după închiderea pieței.

Contextul este complicat și de implicarea politică a lui Elon Musk, care ocupă un rol în administrația președintelui Donald Trump, fiind responsabil de inițiativele de reducere a cheltuielilor guvernamentale. Poziționările sale publice au generat reacții negative din partea unei părți a clienților Tesla, inclusiv proteste organizate la dealeri ai companiei din mai multe țări.

Strategia Tesla se suprapune și cu schimbări de politică publică în SUA, după ce administrația Trump a eliminat subvențiile pentru vehiculele electrice, inclusiv sprijinul financiar destinat mașinilor care nu folosesc combustibili fosili.

Analiștii consideră că renunțarea la modelele S și X este o decizie previzibilă. „Aceste modele au devenit de ceva timp produse cu volum redus pentru Tesla”, a explicat Jessica Caldwell, director de analiză la Edmunds, care susține că focalizarea pe modele cu vânzări mari, precum Model 3 și Model Y, este mai coerentă din punct de vedere comercial.

Potrivit specialiștilor din industrie, orientarea către robotaxiuri, inteligență artificială și roboți umanoizi reflectă atât maturizarea portofoliului actual de vehicule electrice, cât și încercarea Tesla de a-și redefini motorul de creștere pe termen lung.