Se dublează amenzile pentru cei care se sustrag de la verificarea dimensiunii vehiculelor de transport marfă / Acestea pot ajunge la 30.000 de lei

Guvernul a majorat joi amenzile pentru cei care se sustrag de la verificarea masei sau a dimensiunii vehiculului de transport marfă, transmite Agerpres.

Astfel, cuantumul amenzilor crește de la 10.000 – 20.000 de lei, în prezent, la 15.000 – 30.000 de lei pentru sustragerea de la control, obstrucționarea controlului, neoprirea la semnalul regulamentar al personalului cu atribuții de control, precum și pentru refuzul de a supune vehiculul verificării prin cântărire sau măsurare a dimensiunilor.

Actul normativ adoptat joi modifică Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

Potrivit unui comunicat transmis de Executiv, măsura vizează protejarea infrastructurii rutiere de impactul circulației vehiculelor care depășesc masele totale maxime admise, precum și creșterea gradului de siguranță rutieră în cazul vehiculelor grele.

Măsuri pentru siguranța rutieră

„Drept consecință a intrării României în Spațiul Schengen terestru, este necesară abrogarea prevederilor referitoare la verificarea și vizarea documentului care permite accesul la rețeaua rutieră pe sensul de intrare/ieșire în/din România pentru toate vehiculele de transport marfă, indiferent de statul de înmatriculare și de granița internă sau externă UE”, a amintit Guvernul.

Prin ordonanță sunt adoptate măsuri pentru a evita posibilitatea tranzitării României de către vehicule cu înălțimi mai mari decât restricțiile instituite pe anumite sectoare de drumuri naționale.

Actul normativ reglementează posibilitatea efectuării controlului privind circulația vehiculelor cu depășiri ale maselor sau dimensiunilor maxime admise de către reprezentanții administratorului drumurilor de interes național, respectiv sancționarea încălcărilor, cu ajutorul sistemelor certificate de cântărire în mișcare – WIM (Weigh in Motion).

Ordonanța prevede și extinderea lungimii permise a unui convoi compus din vehicule cu depășiri ale maselor și/sau dimensiunilor maxime, de la 75 de metri la 200 de metri. Această măsură va avea un impact „major” și „imediat” pentru construirea cât mai rapidă a capacităților de producție a energiei electrice din surse eoliene, a explicat Executivul.