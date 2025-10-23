Situația financiară a Volvo este peste așteptări / Acțiunile cresc vertiginos, iar profitul este mai mare decât era preconizat

Divizia de autoturisme a Volvo a depășit previziunile privind profitul pentru al treilea trimestru, în ciuda tarifelor și concurenței acerbe. Reuters afirmă că profitul este așa mare deoarece reducerile drastice de costuri au dat rezultate mai rapid decât se aștepta, determinând o creștere cu peste 25% a acțiunilor.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Profit de peste patru ori mai mare decât era preconizat

Compania suedeză, dar deținută în majoritate de Geely Holding din China, a declarat că a înregistrat un profit operațional, înainte de costurile unice, de 540 de milioane de euro în perioada iulie-septembrie, depășind previziunile consensuale ale analiștilor de 146,7 milioane de euro, potrivit datelor Bernstein, citate de Reuters.

Acest lucru s-a întâmplat în ciuda unei scăderi de 7% a vânzărilor, mașinile complet electrice reprezentând în continuare mai puțin de un sfert din total. Acțiunile Volvo Cars au crescut cu 28% în această dimineață, fiind pe cale să înregistreze cea mai bună zi din ultimul an și jumătate. De asemenea, și marja brută a producătorului a crescut în trimestrul anterior, de la 17,7% la 24,4%.

Vechiul CEO Volvo a contribuit la majorarea de profit

CEO-ul Volvo Cars, Hakan Samuelsson, a declarat că acest lucru se datorează unei revizuiri a celui mai bine vândut model al mărcii, crossover-ul XC60, economiilor mari realizate prin cooperarea cu lanțul de aprovizionare al Geely și reducerilor de costuri.

„Ceea ce vedem acum este cu adevărat uimitor, rezultatele sunt mai rapide decât ne-am gândit și mai rapide decât am planificat”, a declarat Hakan Samuelsson, CEO-ul Volvo Cars.

Samuelsson, care a condus Volvo Cars timp de peste un deceniu, a fost readus în acest an pentru a ajuta la revigorarea prețului acțiunilor. De atunci, el a numit un nou director financiar, a anunțat reducerea a 3.000 de locuri de muncă, a retras previziunile privind profitul și a încetinit investițiile.

Volvo Cars este unul dintre producătorii europeni de automobile cei mai expuși tarifelor americane, deoarece majoritatea mașinilor sale destinate pieței americane sunt exportate din Europa. Cu toate acestea, compania a luat recent măsuri pentru a muta producția unor modele hibride în America în următorii ani. Recentele negocieri comerciale dintre Uniunea Europeană și SUA au dus la o reducere retroactivă a tarifelor americane pentru mașinile europene la 15% începând cu 1 august, de la 27,5% anterior.