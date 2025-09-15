Tesla majorează producţia la fabrica din Germania / Cea mai mare piaţă auto europeană, o provocare pentru constructorul american

Producătorul american de vehicule electrice (EV) Tesla intenţionează să majoreze producţia fabricii sale din Grünheide, lângă Berlin, în următoarele luni, a afirmat, pentru DPA, André Thierig, directorul unităţii, transmite Agerpres.

Acesta şi-a exprimat optimismul privind viitorul uzinei din Germania, în pofida condiţiilor dificile de pe piaţă. „În prezent avem cifre foarte bune privind vânzările şi, prin urmare, am revizuit în creştere planurile privind producţia în trimestrele trei şi patru”. Analizăm evoluţia pieţei şi continuăm să vedem semnale pozitive pe toate pieţele unde livrăm maşini”, a declarat Thierig.

Acesta a adăugat: „Desigur, aceste evoluţii bune sunt şi în afara Germaniei. Livrăm maşini în peste 30 de pieţe din Europa şi Asia, unde vedem cu certitudine tendinţe pozitive”.

Germania, cea mai mare piaţă auto europeană, reprezintă o provocare pentru Tesla. În timp ce înmatriculările de vehicule electrice au crescut în ritm anual în august, vânzările Tesla au scăzut. Au fost înmatriculate aproximativ 1.400 vehicule Tesla, un declin anual de aproape 40%. Între timp, rivalii chinezi de pe segmentul EV îşi majorează cota de piaţă în Germania.

După retragerea subvenţiilor, vânzările EV au scăzut anul trecut în Germania, dar analiştii se aşteaptă la introducerea unor scutiri de impozite pentru promovarea mobilităţii electrice.

Din martie 2022, Tesla produce maşini electrice la fabrica de lângă Berlin, unde sunt aproximativ 11.000 angajaţi. Este singura fabrică a Tesla din Europa. Aici este fabricat Model Y, care recent a fost remodelat.

Obiectivul iniţial al Tesla era să producă anual 500.000 maşini în Germania, şi să ajungă apoi la un milion.