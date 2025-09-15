dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Tesla majorează producţia la fabrica din Germania / Cea mai mare piaţă auto europeană, o provocare pentru constructorul american

Redacția TechRider
15 septembrie 2025
Restaurantul Tesla al lui Elon Musk și-a redus deja meniul și a restricționat programul la mai puțin de trei săptămâni după marea deschidere
Photo by Luke Thornton on Unsplash
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Producătorul american de vehicule electrice (EV) Tesla intenţionează să majoreze producţia fabricii sale din Grünheide, lângă Berlin, în următoarele luni, a afirmat, pentru DPA, André Thierig, directorul unităţii, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Acesta şi-a exprimat optimismul privind viitorul uzinei din Germania, în pofida condiţiilor dificile de pe piaţă. „În prezent avem cifre foarte bune privind vânzările şi, prin urmare, am revizuit în creştere planurile privind producţia în trimestrele trei şi patru”. Analizăm evoluţia pieţei şi continuăm să vedem semnale pozitive pe toate pieţele unde livrăm maşini”, a declarat Thierig.

Acesta a adăugat: „Desigur, aceste evoluţii bune sunt şi în afara Germaniei. Livrăm maşini în peste 30 de pieţe din Europa şi Asia, unde vedem cu certitudine tendinţe pozitive”.

Germania, cea mai mare piaţă auto europeană, reprezintă o provocare pentru Tesla. În timp ce înmatriculările de vehicule electrice au crescut în ritm anual în august, vânzările Tesla au scăzut. Au fost înmatriculate aproximativ 1.400 vehicule Tesla, un declin anual de aproape 40%. Între timp, rivalii chinezi de pe segmentul EV îşi majorează cota de piaţă în Germania.

După retragerea subvenţiilor, vânzările EV au scăzut anul trecut în Germania, dar analiştii se aşteaptă la introducerea unor scutiri de impozite pentru promovarea mobilităţii electrice.

Din martie 2022, Tesla produce maşini electrice la fabrica de lângă Berlin, unde sunt aproximativ 11.000 angajaţi. Este singura fabrică a Tesla din Europa. Aici este fabricat Model Y, care recent a fost remodelat.

Obiectivul iniţial al Tesla era să producă anual 500.000 maşini în Germania, şi să ajungă apoi la un milion.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...