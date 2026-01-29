Toyota a încheiat anul 2025 cu un nivel record al vânzărilor globale, performanță obținută în pofida taxelor vamale impuse de administrația președintelui american Donald Trump asupra automobilelor importate. Rezultatele au fost susținute în principal de cererea ridicată pentru vehicule hibride pe piața din Statele Unite.

Potrivit datelor citate de CNBC, vânzările cumulate ale mărcilor Toyota și Lexus au crescut cu 3,7% comparativ cu 2024. Evoluția pozitivă a fost alimentată de performanța din SUA, unde modelele hibride, precum Prius și RAV4, s-au aflat printre cele mai căutate.

Creșterea a fost înregistrată în condițiile unui regim tarifar volatil. Administrația Trump a introdus inițial taxe de 25% pentru automobilele japoneze, nivel care a fost ulterior redus la 15%. Chiar și așa, Toyota a reușit să își mențină competitivitatea pe piața americană.

În Statele Unite, vânzările Toyota și Lexus au avansat cu 7,3% în 2025, până la 2,93 milioane de unități. Compania a ales să absoarbă o parte din costurile generate de tarife, evitând majorări semnificative de preț pentru clienți și concentrându-se pe extinderea producției locale și pe eficientizarea cheltuielilor.

Impact diferit asupra competitorilor

Un context similar a fost raportat și de Hyundai Motor, care a înregistrat o creștere a veniturilor globale de peste 6% în 2025, susținută tot de cererea solidă pentru vehicule hibride în SUA. Cu toate acestea, profitul operațional al constructorului sud-coreean a scăzut cu 19,5% față de anul anterior, pe fondul costurilor generate de tarifele americane, estimate la 4,1 trilioane de woni.

Coreea de Sud și Statele Unite au ajuns anul trecut la un acord comercial care a redus tarifele pentru majoritatea produselor sud-coreene, inclusiv automobilele, la 15%, începând din noiembrie. Totuși, recent, Donald Trump a amenințat cu revenirea la un nivel de 25%, invocând întârzieri în implementarea acordului. Declarațiile au avut un impact imediat asupra pieței, acțiunile Hyundai scăzând cu aproape 5%.

Hyundai rămâne mai vulnerabilă la politicile tarifare, având o dependență ridicată de importuri pe piața americană. Compania a anunțat că, în 2025, doar aproximativ 40% dintre vehiculele vândute în SUA au fost produse local. Producătorul își propune să crească această pondere la peste 80% până în 2030, prin extinderea capacităților de producție din statul Georgia.