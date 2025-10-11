Volkswagen Group încheie trimestrul cu o majorare a vânzărilor / Boom pe segmentul electric, creșteri mari în Europa, scăderi în SUA și China

Volkswagen Group a raportat un volum total de 2,2 milioane de vehicule livrate în al treilea trimestru al anului 2025, în creștere cu doar 1% față de perioada similară din 2024 – echivalentul a aproximativ 22.000 de mașini în plus, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Evoluția modestă a fost susținută în principal de rezultatele bune din Europa și America de Sud, în timp ce piețele din China și America de Nord au tras în jos media, cu scăderi de 7,2%, respectiv aproape 10%.

Pe ansamblul primelor nouă luni, grupul german a vândut 6,6 milioane de vehicule, ceea ce marchează un avans de 1,2% comparativ cu anul trecut — adică în jur de 80.000 de unități suplimentare.

Creștere în zona mărcilor de volum

Divizia Core Brands, care include mărcile de volum Volkswagen, Škoda, SEAT/Cupra și VW Vehicule Comerciale, a înregistrat o evoluție pozitivă: 4,97 milioane de unități livrate, cu 3,5% mai mult față de 2024. Marca Volkswagen a condus avansul, cu 3,5 milioane de mașini (+2,8%), urmată de Škoda și SEAT. Singura excepție a fost divizia de vehicule comerciale, care a suferit o scădere de peste 10%, echivalentul a 30.000 de unități pierdute.

Scăderi la Audi și Porsche

Mărcile din zona premium și de lux nu au avut același parcurs. Audi, Bentley și Lamborghini au înregistrat rezultate sub așteptări, iar Porsche a raportat o diminuare a livrărilor. Audi a coborât cu 4,8%, până la 1,17 milioane de vehicule, iar Porsche a vândut 212.500 de unități, în scădere cu 6% față de anul trecut.

Segmentul de vehicule grele, în ușoară contracție

Divizia de camioane și autobuze a VW Group, reunită sub umbrela TRATON, a avut un recul de 8,5%, cauzat în special de rezultatele mai slabe ale Scania și International. În schimb, MAN și VW Truck & Bus au reușit să crească.

Electricele trag grupul în sus

Cel mai dinamic segment rămâne cel al mașinilor electrice, unde grupul german a bifat o creștere de 33,1% în trimestrul al treilea și de 41,7% pe întreg intervalul ianuarie–septembrie. În total, VW Group a livrat 717.500 de vehicule complet electrice, cu peste 210.000 mai multe decât în 2024.

Europa a fost principala piață pentru modelele BEV, cu 522.600 de unități vândute, în urcare cu 78,2%.

VW, Audi, Škoda și Porsche, motoarele electrificării

Marca Volkswagen continuă să fie liderul intern pe zona BEV, cu 287.700 de mașini electrice livrate (+6,1%), deși în trimestrul al treilea a înregistrat o ușoară scădere de 7,4%. Audi a avut o creștere spectaculoasă, de 41,1%, ajungând la 163.400 de unități, impulsionată de noile SUV-uri Q4 e-tron și A6 e-tron.

Škoda a impresionat cu 118.500 de vehicule electrice, mai mult decât dublu față de anul trecut, iar Porsche a avut o creștere de peste trei ori, până la 49.000 de unități, datorită lansării Macanului electric.

Și TRATON a făcut progrese notabile: divizia de camioane și autobuze a livrat 2.100 de vehicule electrice, dublu față de anul precedent.

Top 10 modele electrice Volkswagen Group (ianuarie–septembrie 2025)

Volkswagen ID.4 / ID.5 – 128.900 unități Volkswagen ID.3 – 88.800 Audi Q4 e-tron – 65.700 Audi Q6 e-tron – 63.800 Škoda Elroq – 60.400 Škoda Enyaq – 58.100 Volkswagen ID.7 – 55.500 Volkswagen ID. Buzz – 42.900 Porsche Macan Electric – 36.300 CUPRA Born – 32.900.