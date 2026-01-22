Volkswagen vrea să reducă costurile de producție cu până la un miliard de euro, prin reorganizarea grupului de mărci

Volkswagen AG, cel mai mare producător auto european, a anunţat un plan ambiţios de reducere a costurilor de producţie cu până la 1 miliard de euro (aproximativ 1,17 miliarde de dolari) în următorii ani, printr-o mai bună colaborare între mărcile din cadrul grupului, transmite DPA, citată de Agerpres.

Planul face parte dintr-un efort mai amplu de eficientizare a operaţiunilor și de reducere a numărului de angajaţi din conducere. Conform comunicatului Volkswagen, producţia, dezvoltarea tehnică şi achiziţiile vor fi coordonate de un Consiliu de administraţie al grupului de mărci, menit să asigure o mai mare eficienţă și o mai bună integrare între diviziile companiei.

Reducerea numărului de membri în Consiliu și optimizarea mărcilor

Mărcile Skoda, Seat/Cupra şi divizia Volkswagen de vehicule comerciale vor fi conduse de patru membri ai Consiliului de administraţie, noua strategie vizând reducerea cu aproximativ o treime a numărului de locuri din Consiliu până la mijlocul anului 2026.

„Noul Consiliu de administraţie al grupului de mărci aduce o viteză sporită şi o orientare clară spre optimizarea mărcilor”, a declarat Thomas Schäfer, directorul general al diviziei de automobile Volkswagen. Implementarea noii structuri va începe chiar luna aceasta.

Această reorganizare vine după ce marca principală Volkswagen a lansat un program de restructurare care include un plan masiv de reducere a costurilor, estimat să ducă la concedierea a aproximativ 35.000 de angajaţi în Germania până în 2030.

Performanţa vânzărilor pe pieţele globale

În 2025, Volkswagen AG a vândut 8,98 milioane de vehicule la nivel global, în scădere cu 0,5% faţă de 2024. Pe pieţele-cheie, evoluţia a fost inegală:

China: vânzările au scăzut cu 8%, la 2,69 milioane de vehicule, pe fondul concurenţei intense din partea producătorilor auto locali.

America de Nord: scădere de 10,4%, influenţată de taxele vamale impuse anterior de administraţia Donald Trump.

Europa: creştere de 3,8%, cu 3,38 milioane de vehicule vândute, susţinută de cererea ridicată pentru modelele electrice și hibride.

America de Sud: avans solid de 11,6%, la 663.000 de unităţi, reflectând o recuperare a pieţei după dificultăţile economice din anii anteriori.

Context și provocări

Grupul Volkswagen își propune prin această restructurare să profite de sinergiile între mărcile sale, reducând costurile de producție și sporind competitivitatea pe piețele globale. Aceasta vine într-un moment în care industria auto se confruntă cu presiuni crescute: creșterea prețurilor materiilor prime, tranziția către mobilitatea electrică și competiția acerbă a producătorilor chinezi pe segmentele de volum și electricitate.