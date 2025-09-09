Volkswagen se află în negocieri avansate cu guvernul SUA / Germanii vor să realizeze un acord de investiții cu Casa Albă – Reuters

Volkswagen se află în negocieri avansate cu guvernul Statelor Unite privind investiții substanțiale în cea de-a doua cea mai mare piață auto din lume. Germanii vor să facă investiția în SUA pentru a atenua lovitura dată de Donald Trump prin intermediul tarifelor vamale, care au costat VW miliarde de euro doar în acest an, transmite Reuters.

VW vrea o fabrică nouă pentru Audi în SUA

Directorul executiv al Volkswagen, Oliver Blume, a declarat că producătorul nu are o părere prea bună despre acordul bilateral dintre Bruxelles și Washington, care prevedere o plafonare de 15% a tarifelor pentru mașinile importate în SUA din Europa, alături de tarife zero pentru importurile de produse industriale americane aduse în UE.

Blume a mai spus că discuțiile cu guvernul american au fost „foarte pozitive”, și că se bazează pe planul de investiții în SUA. Acesta ar stimula ocuparea forței de muncă locale și lanțul de aprovizionare al VW. Volkswagen are în vedere investiții substanțiale pentru extinderea activității sale în SUA, inclusiv o fabrică pentru marca Audi, și a purtat discuții cu privire la modul în care Washingtonul ar putea oferi sprijin. El speră într-o soluție rapidă, deoarece VW trebuie să ia decizii „chiar acum” pentru localizarea activității sale peste ocean.

Producătorul german încearcă să atenueze impactul tarifelor de import auto din State, care, la 27,5%, au costat VW câteva miliarde de euro în acest an, în special din cauza lipsei fabricilor locale ale Audi și Porsche. La fel ca rivalii săi, Volkswagen așteaptă ca tarifele actuale de import auto din SUA să scadă la 15%, lucru pe care administrația americană condusă de președintele Donald Trump s-a angajat să îl facă.