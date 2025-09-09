dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Volkswagen se află în negocieri avansate cu guvernul SUA / Germanii vor să realizeze un acord de investiții cu Casa Albă – Reuters

Daniel Simion
9 septembrie 2025
Logo-ul Volkswagen
Sursa foto: Martin Meissner / AP / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Volkswagen se află în negocieri avansate cu guvernul Statelor Unite privind investiții substanțiale în cea de-a doua cea mai mare piață auto din lume. Germanii vor să facă investiția în SUA pentru a atenua lovitura dată de Donald Trump prin intermediul tarifelor vamale, care au costat VW miliarde de euro doar în acest an, transmite Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

VW vrea o fabrică nouă pentru Audi în SUA

Directorul executiv al Volkswagen, Oliver Blume, a declarat că producătorul nu are o părere prea bună despre acordul bilateral dintre Bruxelles și Washington, care prevedere o plafonare de 15% a tarifelor pentru mașinile importate în SUA din Europa, alături de tarife zero pentru importurile de produse industriale americane aduse în UE.

Blume a mai spus că discuțiile cu guvernul american au fost „foarte pozitive”, și că se bazează pe planul de investiții în SUA. Acesta ar stimula ocuparea forței de muncă locale și lanțul de aprovizionare al VW. Volkswagen are în vedere investiții substanțiale pentru extinderea activității sale în SUA, inclusiv o fabrică pentru marca Audi, și a purtat discuții cu privire la modul în care Washingtonul ar putea oferi sprijin. El speră într-o soluție rapidă, deoarece VW trebuie să ia decizii „chiar acum” pentru localizarea activității sale peste ocean.

Producătorul german încearcă să atenueze impactul tarifelor de import auto din State, care, la 27,5%, au costat VW câteva miliarde de euro în acest an, în special din cauza lipsei fabricilor locale ale Audi și Porsche. La fel ca rivalii săi, Volkswagen așteaptă ca tarifele actuale de import auto din SUA să scadă la 15%, lucru pe care administrația americană condusă de președintele Donald Trump s-a angajat să îl facă.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...