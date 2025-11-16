Clienții producătorului olandez de cipuri Nexperia, deținut de chinezii de la Wingtech, colaborează cu compania pentru a găsi o soluție care să ocolească conflictul dintre unitatea din Europa și fabrica de ambalare din China, potrivit Reuters. Soluția nu este una permanentă, iar clienții mici ar putea fi afectați. În schimb, ar putea ameliora o parte din presiunea pusă pe sectorul auto.

Conflictul Europa-China a perturbat aprovizionarea cu cipuri

Conflictul dintre partea europeană a companiei și fabrica sa din China, declanșat de confiscarea Nexperia de către guvernul olandez din cauza temerilor legate de transferul de tehnologie, a perturbat aprovizionarea cu cipuri, care sunt esențiale pentru piața auto globală. Nexperia produce în Europa plăci, materialul de bază pentru fabricarea mai multor cipuri, care sunt apoi trimise la fabrica sa din Dongguan, China, unde sunt tăiate și ambalate.

Cu toate acestea, din cauza conflictului, partea europeană a oprit livrările către China. Acum, unii clienți colaborează cu Nexperia Europe pentru a achiziționa plăci de siliciu direct de la fabrica sa din Hamburg, pentru a le transporta separat în China și pentru a contracta fabrica din Dongguan pentru ambalarea finală, au declarat surse.

Guvernul chinez a acordat săptămâna aceasta o scutire temporară producătorilor de automobile, relaxând controalele la exportul cipurilor fabricate de uzina din Dongguan. Soluția tratează Nexperia aproape ca două companii separate de producție și ambalare. Aceasta ar rezolva temporar problemele de calitate legate de cipurile ambalate în Dongguan, care funcționează deja independent, în timp ce fiecare ramură a companiei ar fi în continuare plătită pentru munca sa.

Printre soluții se numără înlocuirea cipurilor Nexperia cu unele comparabile

Nexperia a oprit livrarea de waferi către filiala sa chineză pe 26 octombrie, invocând neplata. Filiala chineză vinde în prezent stocurile de produse finite ale companiei, iar durata pentru care vor exista stocuri este incertă.

„Multe companii sunt în prezent în negocieri, iar unele cumpără deja plăci de la Nexperia EU și le furnizează Nexperia China pentru a obține producția exclusivă pentru ele”, a declarat un distribuitor de produse Nexperia pentru Reuters.

A doua sursă, care este familiarizată cu compania, a declarat că clienții mari consideră planul ca fiind o „soluție pe termen scurt”, alături de alte opțiuni. Alte opțiuni potențiale includ înlocuirea cipurilor Nexperia cu cipuri oarecum comparabile fabricate de rivali precum Onsemi și STMicroelectronics.