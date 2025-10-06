Companiile non-americane se extind în SUA de frica tarifelor / Companii precum Honda, Hyundai, TSMC sau Samsung vor fi mai prezente în State

Unele companii non-americane au declarat că intenționează să-și extindă prezența sau să-și deschidă magazine în Statele Unite pentru a atenua impactul tarifelor impuse de președintele Donald Trump asupra mărfurilor importate. Reuters a publicat o listă cu firmele care își vor face mai simțită prezența în SUA.

Câteva dintre companiile de tehnologie care se vor extinde în SUA

Compania taiwaneză Inventec, care produce servere AI care utilizează cipuri Nvidia, a acceptat să investească până la 85 de milioane de dolari pentru a construi facilități de producție în Texas, a anunțat în aprilie. Firmei din Taiwan i se va alătura și TSMC, producătorul de cipuri, care își extinde investițiile în SUA, intenționând să construiască cinci fabrici de cipuri.

Samsung Electronics ia în considerare mutarea producției de uscătoare de rufe din Mexic în fabrica din Carolina de Sud, iar și Lavazza, care produce local aproximativ 50% din vânzările din SUA, se va extinde și ea.

Companiile auto, cele mai dornice de expansiune în SUA

Producătorii auto sunt cei care au cele mai multe planuri să intre mai puternic în zona de producție americană. Honda, spre exemplu, intenționează să mute o parte din producția de automobile din Mexic și Canada în SUA, cu scopul de a produce local 90% din automobilele vândute în țară. La fel și Nissan, care a anunțat că modelul Sentra nu va mai fi produs în Mexic, ci în Statele Unite.

Dorința Hyundai este să localizeze și mai mult producția în State și să fabrice vehicule hibride în noua sa fabrică din Georgia. Stellantis, producătorul auto din spatele mărcilor Chrysler, Jeep și Peugeot, intenționează să investească aproximativ 10 miliarde de dolari în Statele Unite.

Totodată, Brandul Audi al Volkswagen va extinde producția în America de Nord, concentrându-se pe cele mai importante mașini pentru piața americană, și va lua o decizie cu privire la locul în care se va stabili în acest an, a declarat CEO-ul Audi. Directorul financiar al VW a declarat în ianuarie că intenționează să producă mai mult în SUA.