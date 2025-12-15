Statele europene s-au angajat la o creştere uriaşă a cheltuielilor pentru arme, iar giganţii din sectorul apărării culeg primele recompense, dar semnele arată că firmele mai mici şi investitorii încep acum să se mobilizeze şi ei, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Ţările europene au cheltuit 343 de miliarde de euro pentru apărare anul trecut, al zecelea an de creştere consecutivă, urmând ca în acest an să ajungă la 381 de miliarde de euro, potrivit Agenţiei Europene de Apărare.

Firme gigantice, de la Dassault din Franţa şi Leonardo din Italia până la Rheinmetall din Germania, au anunţat deja o serie de comenzi pentru a face faţă cererii în creştere. Pe măsură ce carnetele de comenzi se umplu, efectele în lanţ se răspândesc de-a lungul lanţului de aprovizionare.

Rolul IMM-urilor în lanțul de aprovizionare

Factem, care produce microfoanele folosite de piloţii de pe avioanele Rafale, precum şi echipamente pentru uz civil, este una dintre cele aproximativ 4.500 de companii mici şi mijlocii din sectorul de apărare din Franţa. Compania, cu sediul în Bayeux, în nordul ţării, are 80 de angajaţi şi o cifră de afaceri de 17 milioane de euro în fiecare an.

„Cu câţiva ani în urmă, industria de apărare nu era la modă. Astăzi, băncile şi sectorul financiar sunt mai degrabă dispuse să ne sprijine”, a declarat directorul Alain Dulac pentru AFP. Dar schimbarea este graduală, a spus el, şi nu toate firmele de apărare beneficiază încă.

Angajamentele NATO și perspectivele financiare

Cu toate acestea, mişcarea în întreaga Europă este clară. La începutul acestui an, ţările NATO s-au angajat să îşi majoreze treptat cheltuielile pentru apărare pentru a ajunge la cinci procente din PIB până în 2035, 3,5% fiind alocate cheltuielilor de bază pentru apărare şi alte 1,5% pentru infrastructură.

Dacă membrii europeni ating obiectivul de 3,5%, cheltuielile lor pentru apărare s-ar dubla la aproximativ 770 de miliarde de euro, potrivit unui raport al firmei de consultanţă EY-Parthenon şi DekaBank.

Provocările finanțării pentru IMM-uri

Cu toate acestea, întreprinderile mici şi mijlocii nu au adesea capitalul necesar pentru a investi în extinderea instalaţiilor şi dezvoltarea de noi produse. Şeful unui IMM german care este unul dintre furnizorii Rheinmetall, şi care a vorbit cu AFP sub protecţia anonimatului, a spus că problema finanţării este esenţială. Creşterea comenzilor a fost atât de puternică încât profiturile se vor dubla probabil anul acesta şi ar dori să construiască o altă unitate de producţie.

„Dar în Germania, băncile, în mod tradiţional, nu doresc să acorde împrumuturi acestui sector”, a spus directorul. În aceste condiţii, directorul a început să tatoneze terenul cu fondurile de investiţii dedicate industriei de apărare.

Fonduri de investiții și oportunități

Banca de investiţii din sectorul public francez BpiFrance a creat recent un fond pentru investitori individuali care îşi propune să strângă 450 de milioane de euro. Adeline Lemaire, care conduce noul fond, a declarat că poate observa nu numai „o schimbare în opinia publică”, ci şi în modul în care marii investitori instituţionali iau decizii cu privire la acest sector. Investitorii încep să considere „securitatea şi suveranitatea ca premise pentru a putea continua să se gândească la o dezvoltare economică sănătoasă”, a spus Lemaire.

Fondul francez de investiţii Sienna IM îşi propune să strângă un miliard de euro pentru un fond dedicat care va investi în principal în companii franceze mici şi mijlocii din sectorul apărării. „În total, aproximativ 12.000 de companii activează în acest sector în Europa”, a declarat Laurent Dubois, directorul general al Sienna IM. Aceste companii vor avea nevoie de finanţare pentru a achiziţiona echipamente noi pentru a se extinde şi pentru a angaja şi instrui personal suplimentar, a remarcat el. „Este o oportunitate reală: este rar să avem o astfel de vizibilitate pe o perioadă de trei, patru ani”, a spus Dubois.