dark
Mișcare surprinzătoare: Warren Buffett investește 4,3 miliarde de dolari în Alphabet / Acțiunile urcă cu 5,5% înainte de deschiderea bursei

Redacția TechRider
18 noiembrie 2025
Sursa foto: Nati Harnik / AP / Profimedia
Acțiunile Alphabet au crescut cu 5,5% în tranzacțiile premergătoare bursei, după ce Berkshire Hathaway a anunțat că a achiziționat o participație de aproximativ 4,3 miliarde de dolari la compania-mamă a Google, marcând o schimbare semnificativă în strategia de investiții a grupului condus de Warren Buffett, scrie LaStampa, citată de Rador.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Această participație face ca Alphabet să fie a zecea cea mai mare poziție de acțiuni americane din portofoliul Berkshire. În același timp, holdingul și-a redus expunerea la Apple, vânzând în al treilea trimestru acțiuni în valoare de aproximativ 11 miliarde de dolari. Apple rămâne cea mai mare deținere, evaluată între 60 și 61 de miliarde de dolari.

Mișcarea are o valoare simbolică puternică: Buffett, precaut din punct de vedere istoric și dedicat unei abordări „axate pe valoare”, a evitat întotdeauna marile companii de tehnologie.

În 2025, Alphabet a înregistrat la bursă o performanță de aproximativ 45%, depășind alți giganți din industrie, în timp ce Apple a stagnat la aproximativ 12%.

Opinia predominantă este că Berkshire se concentrează pe potențialul Alphabet în domeniul inteligenței artificiale, reevaluând în același timp perspectiva sa asupra Apple într-un mediu tehnologic mai competitiv.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

