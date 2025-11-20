Un set de documente obținute pe surse și analizate de bloggerul specializat în tehnologie, Ed Zitron, oferă o perspectivă rară asupra relației financiare dintre OpenAI și Microsoft. Aceste detalii apar într-un moment în care se intensifică speculațiile despre o posibilă listare la bursă a OpenAI, iar interesul public pentru situația financiară a companiei este în continuă creștere, scrie TechCrunch.

Potrivit documentelor, în 2024 Microsoft a primit 493,8 milioane de dolari din suma pe care OpenAI o cedează conform acordului de partajare a veniturilor. În primele trei trimestre ale anului 2025, această sumă a crescut spectaculos, ajungând la 865,8 milioane de dolari. OpenAI ar împărți 20% din veniturile sale cu Microsoft, conform unei înțelegeri anterioare, prin care compania fondată de Bill Gates a investit peste 13 miliarde de dolari în startup-ul de inteligență artificială.

Totuși, situația este mai complexă. Conform unei surse citate de TechCrunch, Microsoft returnează la rândul său aproximativ 20% din veniturile generate de Bing și Azure OpenAI Service către OpenAI. Bing este alimentat de modelele OpenAI, iar Azure OpenAI permite companiilor și dezvoltatorilor să folosească tehnologia OpenAI prin intermediul serviciilor cloud. Cu toate acestea, informațiile financiare dezvăluite reprezintă doar venitul net raportat de Microsoft, fără a include plățile brute acordate OpenAI pentru drepturile de autor.

Microsoft nu dezvăluie separat veniturile din Bing sau Azure OpenAI în raportările sale financiare, ceea ce face dificilă o estimare exactă a sumelor returnate către OpenAI. Totuși, dacă raportul de 20% este corect, veniturile OpenAI ar fi fost de minimum 2,5 miliarde de dolari în 2024 și de 4,33 miliarde de dolari în primele nouă luni din 2025. Alte surse, precum The Information, au estimat veniturile din 2024 la aproximativ 4 miliarde de dolari și pe cele din prima jumătate a anului 2025 la 4,3 miliarde.

Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a declarat recent că veniturile companiei sunt „mult mai mari” decât cele raportate de aproximativ 13 miliarde de dolari anual. El a adăugat că OpenAI ar putea ajunge la un ritm anualizat de peste 20 de miliarde de dolari până la finalul anului și că în 2027 veniturile ar putea atinge 100 de miliarde de dolari.

Costurile cu puterea de calcul (inferența) reprezintă un alt aspect esențial al situației financiare a OpenAI. Conform analizei lui Zitron, compania ar fi cheltuit aproximativ 3,8 miliarde de dolari pentru inferență în 2024, iar în primele nouă luni din 2025 aceste costuri au crescut la aproximativ 8,65 miliarde de dolari. Inferența se referă la resursele de calcul necesare pentru operarea modelelor deja antrenate, în timp ce „trainingul” modelelor este acoperit, în cea mai mare parte, prin credite oferite de Microsoft.

OpenAI a folosit în principal infrastructura Azure pentru aceste operațiuni, dar a semnat și contracte cu CoreWeave, Oracle, AWS și Google Cloud. Estimările anterioare arătau că totalul cheltuielilor cu resursele de calcul a fost de aproximativ 5,6 miliarde de dolari în 2024, iar costurile directe au ajuns la 2,5 miliarde de dolari în prima jumătate a anului 2025.

„Costurile de training sunt în mare parte acoperite prin credite acordate de Microsoft, pe când cheltuielile pentru inferență sunt plătite direct de către OpenAI,” a declarat o sursă pentru TechCrunch.

Aceste date ridică întrebări legate de sustenabilitatea financiară a OpenAI. Deși compania generează venituri semnificative, costurile sale de operare – în special cele legate de inferență – par să depășească sumele încasate. Acest fapt alimentează discuțiile privind o posibilă bulă în sectorul inteligenței artificiale.

OpenAI a refuzat să comenteze informațiile apărute, iar Microsoft nu a răspuns solicitării TechCrunch.