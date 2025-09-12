OpenAI și Microsoft au ajuns la un acord preliminar privind restructurarea companiei / Organizația nonprofit va deține o participație de 100 de miliarde de dolari în noua entitate

OpenAI și principalul său investitor, Microsoft Corp., au ajuns la un acord preliminar privind structura parteneriatului lor, un pas care ar putea facilita transformarea organizației de la statutul actual de nonprofit către o companie mai apropiată de modelul tradițional, transmite Bloomberg.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Într-o declarație oficială, Bret Taylor, președintele consiliului de administrație al OpenAI, a anunțat că organizația nonprofit va păstra controlul asupra unei noi entități de tip public benefit corporation și va deține o participație de cel puțin 100 de miliarde de dolari în aceasta. „OpenAI a început ca organizație nonprofit, este și astăzi nonprofit și va continua să fie — cu organizația nonprofit deținând autoritatea care va ghida viitorul nostru”, a subliniat Taylor.

Conform detaliilor comunicate, participația de 100 de miliarde de dolari ar reprezenta aproximativ 20% din valoarea OpenAI și ar putea crește în viitor. O astfel de evaluare ar transforma organizația nonprofit într-una dintre cele mai bine finanțate structuri filantropice la nivel global.

Evoluția vine pe fondul unor discuții prelungite dintre OpenAI și Microsoft privind remodelarea parteneriatului, negocieri purtate timp de mai multe luni. Unul dintre punctele esențiale a vizat rolul Microsoft în planurile de restructurare ale startup-ului. Gigantul american a investit sume considerabile în OpenAI, iar în schimb a obținut dreptul de a integra tehnologiile de inteligență artificială dezvoltate de companie în propriile produse.

Ca reacție la anunț, acțiunile Microsoft au crescut cu aproximativ 2,4% în tranzacțiile efectuate după închiderea bursei.

Într-un comunicat comun publicat joi, cele două companii au precizat că au semnat un „memorandum de înțelegere (MOU) neobligatoriu pentru următoarea etapă a parteneriatului nostru” și că lucrează în prezent la finalizarea termenilor contractuali într-un acord definitiv. „Împreună, rămânem concentrați pe livrarea celor mai bune instrumente AI pentru toată lumea, bazate pe angajamentul nostru comun pentru siguranță”, au transmis OpenAI și Microsoft.

Decizia marchează un moment de cotitură pentru OpenAI, care de la înființare a funcționat ca organizație nonprofit cu misiunea declarată de a dezvolta inteligență artificială într-un mod sigur și benefic pentru omenire. Noua structură de tip public benefit corporation permite companiei să atragă investiții la scară largă, dar păstrează în același timp obiective sociale și controlul final al organizației-mamă nonprofit.

Participația evaluată la peste 100 de miliarde de dolari ar consolida semnificativ resursele financiare ale organizației, conferindu-i statutul de una dintre cele mai puternice entități filantropice din lume. În paralel, parteneriatul cu Microsoft continuă să fie un pilon central în dezvoltarea și extinderea tehnologiilor OpenAI, iar noile înțelegeri dintre părți vor contura direcția strategică pentru următorii ani.