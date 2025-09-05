Revolut îl numește pe fostul CEO Societe Generale, Frederic Oudea, președinte al centrului regional pentru Europa Occidentală

Aplicaţia financiară Revolut a anunţat vineri că l-a angajat pe Frederic Oudea, fost director general la grupul bancar francez Societe Generale, în postul de preşedinte pentru hub-ul său dedicat Europei Occidentale, în contextul în care se pregăteşte să solicite acordarea unei autorizaţii pentru a oferi servicii bancare în Franţa, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Angajarea fostului director al uneia din cele mai mari bănci franceze scoate în evidenţă expansiunea agresivă a Revolut. Fostul CEO de la Societe Generale, care în paralel este şi preşedintele Consiliului de Administraţie al grupului farmaceutic Sanofi, aduce un plus de prestigiu pentru Revolut, într-un moment în care aplicaţia vrea să îşi extindă serviciile şi credibilitatea.

În luna mai a acestui an, Revolut a anunţat că intenţionează să investească un miliard de euro în următorii trei ani pentru a se extinde în Franţa, prin deschiderea unui nou birou la Paris ce va superviza operaţiunile sale din Europa Occidentală.

În 2024, Revolut a obţinut o licenţă bancară, cu restricţii, în Marea Britanie şi urmează să înceapă să opereze ca o bancă britanică în cursul acestui an. Compania are şi o licenţă bancară lituaniană, care poate fi folosită ca un paşaport în Uniunea Europeană, ceea ce îi permite să îşi vândă produsele în blocul comunitar.

Revolut este o bancă licenţiată, care ajută utilizatorii să îşi folosească la maximum fondurile de care dispun. În 2015, Revolut s-a lansat în Regatul Unit, cu servicii de transfer de bani şi schimb valutar. În prezent, peste 60 de milioane de clienţi din lume folosesc zeci de produse inovatoare Revolut pentru a realiza mai mult de o jumătate de miliard de tranzacţii pe lună.

În România, aplicaţia financiară Revolut avea aproape 4,3 milioane de clienţi retail, la finalul anului trecut, în creştere cu 28% faţă de anul anterior. Depozitele clienţilor şi ale companiilor care folosesc Revolut Business ca un cont bancar principal au atins valoarea de 1,2 miliarde de euro (1 miliarde lire sterline) la 31 decembrie 2024, în creştere cu 56% anul trecut faţă de 2023.

Portofoliul de credite oferite de Revolut în piaţa locală a progresat cu 88% în 2024 faţă de 2023, în timp ce numărul clienţilor cărora li s-au acordat credite de nevoi personale a crescut cu 41% faţă de anul anterior.