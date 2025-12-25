SoftBank grăbește angajamentul de finanțare față de OpenAI / Grupul bancar vrea să ofere companiei de AI 22,5 de miliarde de dolari până la final de an

Grupul bancar SoftBank se grăbește să încheie un angajament de finanțare de 22,5 miliarde de dolari față de OpenAI până la sfârșitul anului. Reuters titrează că finanțarea ar veni prin intermediul unei serii de scheme de strângere de fonduri, inclusiv vânzarea unor investiții.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Pariul pe OpenAI, unul dintre cele mai mari ale SoftBank

Totodată, grupul bancar ar putea apela la împrumuturile marginale nefolosite, contractate pe baza participației la firma de cipuri Arm Holdings. Pariul all-in pe OpenAI este unul dintre cele mai mari până acum ale CEO-ului SoftBank, Masayoshi Son, întrucât miliardarul japonez încearcă să îmbunătățească poziția companiei sale în cursa pentru inteligența artificială.

Pentru a strânge banii, Son a vândut deja întreaga participație de 5,8 miliarde de dolari a SoftBank în liderul de cipuri AI Nvidia, a vândut 4,8 miliarde de dolari din participația sa în T-Mobile US și a redus personalul. Conglomeratul japonez intenționează, de asemenea, să încaseze o parte din participațiile sale în operatorul unei platforme de transport din China. Managerii de investiții de la Vision Fund al SoftBank sunt îndrumați către tranzacția OpenAI, au declarat surse pentru Reuters.

Eforturile SoftBank de a strânge fonduri oferă o imagine a presiunii cu care se confruntă chiar și cei mai mari negociatori din lume, care se luptă să finanțeze proiecte ambițioase de centre de date AI în valoare de sute de miliarde de dolari.

SoftBank are mai multe opțiuni de finanțare pentru OpenAI

OpenAI nu ar fi primit încă restul finanțării, dar se așteaptă ca banii să sosească până la sfârșitul anului 2025, conform prevederilor contractului. SoftBank ar avea multiple surse de capital pe care le-ar putea exploata, inclusiv împrumuturi cu marjă, numerar în bilanț, participații în companii listate și obligațiuni corporative sau împrumuturi-punte.

SoftBank a raportat lichidități la nivel de societate-mamă de 4,2 trilioane de yeni, sau 27,16 miliarde de dolari, la 30 septembrie. Grupul încă deține aproximativ 4% din T-Mobile US, rămânând al doilea acționar al operatorului de telefonie mobilă, cu o participație în valoare de aproximativ 11 miliarde de dolari la sfârșitul lunii septembrie.

SoftBank a promis în aprilie să investească până la 30 de miliarde de dolari în OpenAI, din care 10 miliarde de dolari urmau să fie primiți de startup în aceeași lună. Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a declarat că vrea ca firma sa să adauge 1 gigawatt de calcul în fiecare săptămână. Acesta este considerat a fi un obiectiv enorm, întrucât fiecare gigawatt costă peste 40 de miliarde de dolari.