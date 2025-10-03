Startup-ul german DeepL, dezvoltator de soluții de traducere cu AI, ia în calcul o listare la bursă în SUA

DeepL, compania germană specializată în soluții de traducere bazate pe inteligență artificială, ia în considerare o ofertă publică inițială (IPO) în Statele Unite, potrivit unor informații publicate de Bloomberg News și citate de Reuters.

Surse apropiate discuțiilor au precizat că startup-ul din Köln a purtat deja primele discuții cu potențiali consilieri în vederea unei listări care ar putea avea loc încă de anul viitor.

Conform acelorași surse, DeepL ar putea ajunge la o evaluare de până la 5 miliarde de dolari în cadrul acestei operațiuni. Contactată de Reuters, compania nu a oferit deocamdată un comentariu oficial pe marginea informațiilor.

DeepL a fost fondată în Germania și s-a impus ca un competitor important pe piața traducerilor automate, dominată de soluții precum Google Translate sau Microsoft Translator.

Tehnologia sa este bazată pe rețele neuronale și este apreciată pentru acuratețea și naturalețea textelor generate.

În mai 2024, compania anunța că fusese evaluată la 2 miliarde de dolari în urma unei runde de finanțare condusă de fondul de investiții Index Ventures. Creșterea semnificativă a evaluării în mai puțin de doi ani subliniază interesul ridicat al investitorilor pentru sectorul inteligenței artificiale, precum și extinderea accelerată a DeepL pe piețe internaționale.

David Parry-Jones, Chief Revenue Officer al companiei, declara pentru Reuters în luna mai că Statele Unite reprezintă o piață strategică pentru DeepL. „Căutăm să facem progrese semnificative pe piața americană datorită oportunităților de creștere considerabile”, afirma acesta. Oficialul sublinia, de asemenea, că firma a deschis în 2024 un birou în SUA pentru a sprijini planurile de extindere.

În prezent, DeepL are peste 200.000 de clienți corporate și milioane de utilizatori zilnici, atât plătitori, cât și neplătitori, potrivit declarațiilor conducerii. Această bază solidă de utilizatori constituie un avantaj competitiv important și un argument pentru o posibilă listare pe o piață de capital de dimensiunea celei americane.

O ofertă publică inițială în Statele Unite ar reprezenta un pas semnificativ pentru companie, în condițiile în care tot mai multe startup-uri europene din domeniul tehnologiei aleg bursele americane pentru vizibilitatea globală și accesul mai facil la capital. În același timp, piața de inteligență artificială este într-o expansiune accelerată, investitorii manifestând un interes crescut pentru companii cu potențial ridicat de scalare.

Deși discuțiile se află într-o fază preliminară, informațiile privind evaluarea de până la 5 miliarde de dolari reflectă optimismul privind perspectivele de creștere ale DeepL. Totuși, compania nu a confirmat oficial aceste planuri, iar un calendar exact al unei eventuale listări nu a fost stabilit.