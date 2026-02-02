După un an 2024 caracterizat de prudență și consolidare, ecosistemul startupurilor fondate de antreprenori români a intrat în 2025 cu un ritm de creștere semnificativ peste așteptări. Diferența față de anul anterior este vizibilă în primul rând la nivelul volumului total de capital atras, dar și în dimensiunea rundelor de finanțare și de profilul investitorilor implicați.

Potrivit The Recursive, în 2024, majoritatea rundelor au fost moderate ca valoare și au reflectat o orientare a investitorilor către companii deja validate, cu modele de business testate. În 2025, tabloul s-a schimbat. Apar runde mari, de tip Serie B și Serie C, iar unele tranzacții ating valori care până recent erau rare pentru startupuri fondate de echipe din România.

Dexory

Cel mai relevant exemplu este Dexory. Compania a atras în octombrie 2025 o rundă de finanțare de tip Serie C în valoare de 165 de milioane de dolari. Această rundă, singură, se apropie de volumul total al finanțărilor raportate de startupurile românești pe întreg anul 2024. După această tranzacție, finanțarea totală atrasă de Dexory ajunge la aproximativ 194 de milioane de dolari.

Dexory dezvoltă soluții de robotică și inteligență artificială pentru sectorul logistic. Compania oferă tehnologii care automatizează colectarea de date din depozite și creează modele digitale în timp real ale operațiunilor. Scopul este îmbunătățirea deciziilor operaționale și creșterea eficienței în lanțurile logistice. Runda Serie C a fost susținută de investitori internaționali precum Eurazeo, Atomico și DTCP, ceea ce confirmă interesul fondurilor mari pentru companii fondate de antreprenori români.

DRUID AI

Un alt exemplu important din 2025 este DRUID AI. Compania a atras în septembrie o rundă de finanțare de tip Serie C în valoare de 31 de milioane de dolari. După această rundă, finanțarea totală a companiei depășește 100 de milioane de dolari.

DRUID AI dezvoltă o platformă de agenți conversaționali pentru companii mari, care integrează modele lingvistice avansate cu sistemele interne de business și cu soluții de automatizare a proceselor. Investiția confirmă interesul pentru aplicații AI destinate mediului enterprise.

Digitail

În zona tehnologiilor dedicate sănătății și serviciilor veterinare, Digitail a atras în noiembrie 2025 o rundă de finanțare de tip Serie B în valoare de 23 de milioane de dolari. Compania dezvoltă o platformă de management pentru clinici veterinare, care automatizează fluxurile de lucru și comunicarea cu proprietarii de animale. După această rundă, finanțarea totală atrasă de Digitail ajunge la aproximativ 37 de milioane de dolari.

Bible Chat

Pe segmentul aplicațiilor de consum, Bible Chat a obținut în 2025 o rundă de finanțare de tip Serie A, în valoare de 14 milioane de dolari. Aplicația folosește inteligența artificială conversațională pentru a facilita studiul Bibliei prin interacțiuni personalizate. După această rundă, finanțarea totală a companiei ajunge la aproximativ 15 milioane de dolari.

dotLumen

dotLumen reprezintă un caz diferit. Compania a atras în 2025 finanțări în valoare de 11 milioane de euro sub formă de granturi, în cadrul unei etape de tip Late Seed.

dotLumen dezvoltă ochelari inteligenți destinați persoanelor cu deficiențe de vedere, cu scopul de a le îmbunătăți mobilitatea și autonomia. După aceste finanțări, totalul atras de companie ajunge la aproximativ 30 de milioane de dolari.

Runde Seed în sectoare diverse

În domeniul educației și productivității, Deepstash a atras o rundă de finanțare de tip Seed în valoare de 9 milioane de dolari. Platforma utilizează inteligența artificială pentru a rezuma cărți, articole și podcasturi în formate scurte, structurate. După această rundă, finanțarea totală a companiei se ridică la aproximativ 13 milioane de dolari.

NXT Enterprises a atras în 2025 o rundă de finanțare de tip Seed în valoare de 8,2 milioane de dolari. Compania dezvoltă soluții bazate pe tehnologie blockchain pentru tokenizarea contractelor comerciale, facturilor și activelor. Scopul este accelerarea plăților și creșterea transparenței în comerțul internațional.

În sectorul apărării și al roboticii industriale, Orbotix a obținut o rundă de finanțare de tip Seed în valoare de 7,6 milioane de dolari. Deși compania are sediul central în Polonia, o parte din operațiuni și din activitatea de dezvoltare este realizată în România. Orbotix dezvoltă drone autonome și soluții robotice pentru aplicații industriale, guvernamentale și de securitate.

Neurolabs, companie cu sediul în Statele Unite, dar fondată de antreprenori români, a atras în 2025 o rundă de finanțare de tip Serie A în valoare de 7,8 milioane de dolari. Compania dezvoltă tehnologii de analiză vizuală bazate pe date sintetice, utilizate în retail și industria bunurilor de larg consum, care permit identificarea și clasificarea produselor fără a fi necesară folosirea unor volume mari de date reale.

Media, retail și soluții B2B

În zona media și educație digitală, Voxa a atras o rundă de finanțare de tip Seed în valoare de 2,5 milioane de euro. Platforma, cunoscută pentru serviciile de audiobookuri, a început în 2025 extinderea pe piețe din America Latină.

Footprints AI a obținut în februarie 2025 o rundă de finanțare de tip Pre-Seed, în valoare de 2,3 milioane de euro. Compania dezvoltă o platformă de retail media care ajută brandurile să optimizeze campaniile publicitare în magazine fizice și online, folosind analize avansate și inteligență artificială.

Salestools AI a atras în mai 2025 o rundă de finanțare de tip Seed, în valoare de 2 milioane de euro. Compania dezvoltă o platformă B2B care folosește agenți digitali pentru susținerea activităților de vânzări în companii mari.

MeetGeek a obținut în septembrie 2025 o rundă de finanțare de tip Seed, în valoare de 1,9 milioane de dolari. Platforma oferă funcții de înregistrare, transcriere și sintetizare a ședințelor și este utilizată în special în mediul corporate.

În sectorul energetic, Ogre AI a atras o rundă de finanțare de tip Seed, în valoare de 3 milioane de euro. Compania dezvoltă soluții de analiză bazate pe machine learning pentru companii din energie și utilități.

Carfix App completează lista rundelor relevante din 2025 cu o finanțare de tip Early VC în valoare de 1,5 milioane de dolari. Platforma oferă un ecosistem digital pentru afaceri din domeniul auto.

Tranzacții și fonduri de investiții

Pe lângă rundele de finanțare, anul 2025 a adus și tranzacții importante. TMT ID a atras o finanțare de creștere în valoare de 39 de milioane de dolari. Morphosis Capital Partners a atras 130 de milioane de euro de la investitori pentru cel de-al doilea fond al său. CODA Intelligence a fost achiziționată de o companie americană. Cyberhaven a atras o rundă de finanțare de tip Serie D în valoare de 90 de milioane de euro.

Datele din 2025 arată o maturizare clară a ecosistemului. Startupurile fondate de antreprenori români atrag runde tot mai mari, în etape avansate, și intră în competiție directă cu jucători globali din industrii complexe.