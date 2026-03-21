Până la mijlocul lunii martie 2026, companiile din sectorul tehnologic au eliminat 38.645 de locuri de muncă, cu 13.200 mai multe decât în aceeași perioadă din 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 52% a concedierilor, potrivit site-ului Layoffs, care monitorizează tăierile de personal în 60 de companii folosind date de la Bloomberg, The New York Times, WSJ, LA Times și The Guardian.

Creșterea concedierilor este strâns legată de integrarea tot mai largă a tehnologiilor de inteligență artificială, care automatizează sarcini tradiționale de birou.

Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, a avertizat că IA ar putea elimina „până la jumătate dintre posturile de birou în aproximativ cinci ani”. Un studiu al Universității Oxford estimează că 47% dintre locurile de muncă din SUA ar putea fi automatizate în următoarele una-două decenii.

Dacă ritmul actual se menține, pierderile de posturi în sectorul tehnologic ar putea depăși 165.000, cu 33% mai mult decât totalul din 2025, când doar Intel a eliminat 22.000 de posturi.

Principalele companii afectate

Amazon a eliminat 16.000 de angajați în ianuarie 2026 și alte 14.000 în octombrie 2025, devenind principalul motor al concedierilor.

Block a concediat 4.000 de persoane.

ASML a anunțat 1.700 de concedieri.

Ericsson și Atlassian au redus câte 1.600 de posturi.

Meta a redus 1.500 de posturi în primul trimestru, cu 59% mai puțin decât în 2025.

Alte companii afectate includ Wisetech (2.000), Livspace (1.000) și Pinterest (700).

Microsoft a negat zvonurile privind concedieri masive estimate la 22.000 de persoane, după ce în 2023, 2024 și 2025 reducuse deja între 1.900 și 15.000 de posturi.

Justificarea conducerii

Beth Galetti, vicepreședintă People Experience & Technology la Amazon, a explicat pe blogul corporativ că „lumea se schimbă mai rapid ca niciodată”, justificând concedierile de 16.000 de angajați. Conducerea companiei nu a confirmat însă că acest plan reflectă o nouă dinamică permanentă.

În paralel, Amazon își propune să automatizeze o parte semnificativă a operațiunilor, estimând înlocuirea până la 600.000 de locuri de muncă cu roboți până în 2033, ceea ce reflectă impactul direct al digitalizării și al tehnologiilor IA asupra forței de muncă.