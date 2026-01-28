UPDATE 13:28 Amazon a anunțat angajații că intenționează să reducă aproximativ 16.000 de locuri de muncă la nivel global, ca parte a eforturilor de eficientizare a operațiunilor și reducere a birocrației în întreaga companie, relatează The New York Times. În România, gigantul american are aproximativ 3.300 de angajați.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Recunosc că este o veste dificilă, de aceea vă informez despre ceea ce se întâmplă și de ce. Reducerile pe care le facem astăzi vor afecta aproximativ 16.000 de posturi în cadrul Amazon și depunem din nou eforturi susținute pentru a sprijini toate persoanele ale căror posturi sunt afectate”, le-a transmis angajaților Beth Galetti, vicepreședinte senior pentru experiența angajaților și tehnologie în cadrul companiei

Acest anunț se adaugă veștilor anterioare privind concedierea angajaților Amazon și duce numărul la un total de 30.000 de locuri de muncă disponibilizate într-o perioadă de numai patru luni.

„Așa cum am comunicat în octombrie, am lucrat pentru a ne consolida organizația prin reducerea nivelurilor ierarhice, creșterea responsabilității și eliminarea birocrației. Unii dintre voi s-ar putea întreba dacă acesta este începutul unui nou ritm, în care anunțăm reduceri ample la fiecare câteva luni. Nu acesta este planul nostru”, a explicat Galetti.

Știrea inițială

Amazon a recunoscut indirect existența unor noi concedieri în cadrul companiei, după ce un e-mail intern adresat angajaților a fost distribuit din greșeală și retras ulterior.

Mesajul viza „schimbări organizaționale” în cadrul Amazon Web Services (AWS), divizia de cloud computing a grupului. E-mailul a fost semnat de Colleen Aubrey, vicepreședinte senior în cadrul AWS, și a fost trimis marți angajaților, potrivit informațiilor publicate de CNBC. La scurt timp după trimitere, mesajul a fost „anulat”, un indiciu că distribuirea sa ar fi fost accidentală. În conținutul mesajului, Amazon precizează că angajații afectați au fost deja notificați individual.

„Schimbări ca acestea sunt dificile pentru toată lumea”, a transmis Aubrey în mesaj. „Deciziile sunt grele și sunt luate cu atenție, pe măsură ce ne poziționăm organizația și AWS pentru succesul viitor”, a mai scris ea. Mesajul face trimitere și la o postare publică a directoarei de resurse umane a Amazon, Beth Galetti, care confirma că procesul de informare a angajaților vizați este în desfășurare.

Potrivit sursei citate, Amazon ar urma să anunțe un nou val de concedieri chiar în această săptămână, care ar putea afecta atât divizia de cloud, cât și operațiunile de retail. Reducerile de personal vin în continuarea unui proces mai amplu de restructurare inițiat în 2025.

În luna octombrie a anului trecut, Amazon a anunțat eliminarea a aproximativ 14.000 de posturi corporative, precizând la acel moment că restructurarea va continua și în 2026, cu accent pe reducerea nivelurilor de management și a ierarhiilor interne.

Directorul general al companiei, Andy Jassy, a declarat anterior că aceste măsuri au ca obiectiv simplificarea structurii organizaționale și reducerea birocrației. El a subliniat, totodată, că extinderea utilizării inteligenței artificiale va conduce, pe termen mediu și lung, la o diminuare a necesarului de personal în zona administrativă și corporativă.

În paralel, Amazon a anunțat și o reorganizare a diviziei de retail alimentar, care presupune închiderea unor magazine Amazon Fresh și Amazon Go, compania urmând să se concentreze pe lanțul Whole Foods și pe serviciile de livrare online.

Grupul american urmează să publice rezultatele financiare pentru trimestrul al patrulea la începutul lunii februarie, într-un context marcat de presiuni pentru creșterea eficienței și controlul costurilor.

Amazon Web Services (AWS) a suferit o pană majoră în luna octombrie, care a afectat mii de organizații, inclusiv bănci, platforme de software financiar și rețele sociale. Incidentul a fost cauzat de o defecțiune la unul dintre centrele de date AWS din Virginia de Nord, Statele Unite.