ANALIZĂ Domeniul IT Software a continuat să fie motorul principal al angajărilor din România în 2025 / Salarii nete de până la 8.200 de lei

Domeniul IT Software a continuat să fie motorul principal al angajărilor în 2025, cu 9.225 de locuri de muncă publicate și salarii nete cuprinse între 5.513 și 8.270 de lei, potrivit unei analize realizate de platforma Hipo.ro. Aceasta reflectă cererea ridicată pentru specialiști cu competențe digitale avansate.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Pe următoarele poziții în topul angajărilor s-au aflat Vânzările (8.535 joburi, salarii între 4.059 și 6.088 lei), Ingineria (5.808 joburi, salarii între 6.077 și 9.115 lei), Contabilitate/Finanțe (5.475 joburi, salarii între 4.791 și 7.187 lei) și Customer Support/Client Service (4.917 joburi, salarii între 4.230 și 6.344 lei).

Analiza evidențiază și diferențele de beneficii între domenii: în Contabilitate-Finanțe, programul flexibil este oferit la 54% dintre joburi, pentru a respecta termenele fiscale stricte. În Customer Support, accentul cade pe training și bonusuri de performanță, necesare într-un sector cu ritm rapid de schimbare.

În plus, Directiva UE 2023/970, care va fi implementată până la 7 iunie 2026, obligă angajatorii să comunice salariul sau intervalul salarial înainte de primul interviu și interzice solicitarea istoricului salarial al candidaților. Aceasta va schimba fundamental procesul de recrutare în România și în restul UE.

În acest context, Hipo.ro a creat secțiunea „Salarii și Beneficii”, care centralizează în timp real informațiile despre salarii și beneficii, oferind angajatorilor un instrument de calibrare a pachetelor de compensații și candidaților un reper util în negocierile salariale.

Catalyst Solutions, companie de consultanță în resurse umane, subliniază că Directiva privind transparența salarială va marca o schimbare majoră pentru piața muncii, iar 2026 va fi un an crucial pentru adaptarea angajatorilor.