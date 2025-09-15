Apple a lansat discret un nou încărcător care vine cu o premieră: Adaptor de 40 W, „cu 60 W max”

Alături de noua sa gamă iPhone 17, Apple a lansat săptămâna trecută, în mod discret, o premieră mondială sub denumirea foarte plictisitoare „Adaptor de alimentare dinamic Apple de 40 W, cu 60 W max”, scrie The Verge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Este primul încărcător care acceptă protocolul USB PD 3.2 AVS, oferindu-vă unele dintre avantajele unui încărcător mai puternic de 60 W într-un pachet compact de 40 W.

AVS — care înseamnă Adjustable Voltage Supply (alimentare cu tensiune reglabilă) — oferă opțiuni de tensiune granulare, permițând sursei de alimentare să ofere o încărcare mai precisă și mai eficientă a dispozitivelor precum smartphone-urile și laptopurile. Puteți vedea acest lucru în specificațiile încărcătorului dintr-un hands-on realizat de Apple Insider.

Din motive de siguranță, eficiență și longevitate, bateriile din telefoanele și laptopurile noastre nu se încarcă la puterea maximă posibilă pe durata întregului ciclu de încărcare. În schimb, acestea sunt reglate la tensiuni predefinite pentru a încetini încărcarea pe măsură ce bateria se umple. Cu AVS, sursa de alimentare poate furniza o tensiune foarte specifică, mai apropiată de cea ideală necesară pentru dispozitivul încărcat, accelerând încărcarea fără a supraîncălzi.

Cu toate acestea, spre deosebire de un încărcător normal de 60 W, micul încărcător GaN de 40 W al Apple nu poate menține acea rată maximă de 60 W pentru totdeauna — doar 18 minute, așa cum a demonstrat Privaterbok pe subreddit-ul r/UsbCHardware. Acest lucru îl face potrivit pentru încărcarea rapidă a unui nou iPhone 17, dar nu și a unui MacBook Pro, motiv pentru care Apple îl vinde ca încărcător de 40 W „cu 60 W max.” și nu ca încărcător de 60 W.

De asemenea, înseamnă că probabil va fi nevoie de adaptorul Dynamic Power Adapter de 39 de dolari de la Apple pentru a beneficia de încărcarea rapidă promisă de Apple pentru modelele iPhone 17 („până la 50% în 20 de minute”). O altă soluție ar putea fi să așteptăm ca Anker și alte branduri să ofere un încărcător compatibil cu USB PD 3.2 AVS.