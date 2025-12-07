Apple se confruntă cu posibilitatea unei noi plecări importante din conducere, după ce Johny Srouji, responsabil de divizia de hardware, ia în calcul părăsirea companiei, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

Srouji i-ar fi transmis CEO-ului Tim Cook că analizează o ofertă din exterior, potențial mai atractivă din punct de vedere financiar.

O eventuală plecare a lui Srouji ar continua seria schimbărilor din structura de top a Apple. În ultimele luni, compania a anunțat retragerea directorului de operațiuni Jeff Williams și a șefului departamentului de design, Alan Dye — acesta din urmă urmând să se alăture Meta.

Dye a fost criticat în ultimii ani pentru unele dintre direcțiile de design adoptate de Apple, iar unii analiști consideră că mutarea ar putea fi benefică pentru companie.

Lista plecărilor recente include și Kate Adams, directoarea juridică, respectiv Lisa Jackson, responsabilă pentru politici de mediu și inițiative sociale.

În paralel, Apple a schimbat conducerea diviziei de inteligență artificială, unde Amar Subramanya l-a înlocuit pe John Giannandrea.

Johny Srouji s-a alăturat Apple în 2008 și a coordonat dezvoltarea liniei de cipuri proprii, care a permis companiei să renunțe la procesoarele Intel și să obțină creșteri semnificative de performanță și autonomie.