Apple pregătește integrarea chatboților AI precum ChatGPT și Gemini în CarPlay

Apple ar putea permite, în viitorul apropiat, accesul unor chatboți terți precum ChatGPT și Gemini în interfața Apple CarPlay. Schimbarea ar marca o relaxare importantă a regulilor impuse până acum de companie pentru aplicațiile disponibile pe tabloul de bord al mașinii.

Potrivit informațiilor disponibile, Siri va rămâne asistentul vocal implicit în CarPlay. Totuși, utilizatorii vor putea lansa și folosi alți asistenți bazați pe voce, direct din interfață, dacă își doresc acest lucru. Astfel, Apple nu renunță la propriul ecosistem, dar oferă mai multă libertate celor care preferă alternative.

Apple CarPlay a fost, în mod tradițional, o platformă foarte restrictivă. Accesul aplicațiilor a fost limitat strict la navigație, muzică, mesagerie și câteva funcții esențiale. Posibila deschidere către chatboți AI sugerează o schimbare de strategie, cel puțin parțială.

Suportul pentru astfel de aplicații ar putea fi introdus „în lunile următoare”, potrivit TechRadar. În același timp, nu există un calendar clar pentru lansare și nu este precizat în ce versiune de iOS va deveni funcțională această opțiune.

În perioada următoare sunt așteptate actualizări pentru iOS 26, iar iOS 27 ar urma să fie prezentat în luna iunie, în cadrul conferinței Apple Worldwide Developers Conference.

Posibila integrare a chatboților externi vine într-un context mai larg, în care Apple încearcă să își consolideze poziția în domeniul inteligenței artificiale. Actualizarea majoră a lui Siri a fost amânată, în timp ce concurenți precum Google și OpenAI au avansat rapid cu propriile soluții.

În prezent, Siri include deja funcționalități bazate pe ChatGPT, introduse odată cu iOS 18. Acestea permit utilizarea modelelor lingvistice mari pentru răspunsuri mai avansate. În paralel, Apple lucrează la dezvoltarea platformei Apple Intelligence.

La începutul acestui an, compania a anunțat și un parteneriat cu Google, prin care modelele AI ale acesteia vor sta la baza următoarei generații Siri, așteptată odată cu iOS 27.

Această colaborare este separată de planurile pentru CarPlay, dar indică o deschidere mai mare a Apple către soluții AI externe.