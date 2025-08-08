Apple se confruntă cu un nou proces, fiind acuzată că a furat tehnologia din spatele Apple Pay

Apple este acuzată de compania texană Fintiv că ar fi furat tehnologie pentru a dezvolta serviciul Apple Pay, lansat în 2014 și folosit în prezent pe sute de milioane de dispozitive. Plângerea, făcută publică joi, susține că funcțiile esențiale ale Apple Pay se bazează pe tehnologia creată inițial de CorFire, companie achiziționată de Fintiv în 2014, transmite Reuters.

Potrivit documentelor depuse la un tribunal federal din Atlanta, Apple ar fi purtat în 2011 și 2012 mai multe discuții cu CorFire, semnând acorduri de confidențialitate pentru a evalua licențierea soluțiilor acesteia pentru portofele digitale. Scopul era exploatarea cererii în creștere pentru plățile contactless. În schimb, susține Fintiv, Apple ar fi folosit informațiile confidențiale și tehnologia CorFire pentru a-și dezvolta propriul serviciu, atrăgând inclusiv foști angajați ai companiei.

Apple Pay a fost lansat în Statele Unite și în zeci de alte țări începând din 2014, iar conform plângerii, această inițiativă i-ar fi adus Apple miliarde de dolari, fără ca Fintiv să primească vreo compensație financiară.

Fintiv mai acuză Apple de conducerea unei „întreprinderi informale de tip activitate infracțională organizată”, prin care ar fi generat comisioane pentru marii emitenți de carduri, printre care Bank of America, Capital One, Citigroup, JPMorgan Chase și Wells Fargo, dar și pentru rețelele American Express, Mastercard și Visa.

„Acesta este un caz de furt corporativ și activitate infracțională organizată la o scară monumentală”, se arată în documentele depuse, compania afirmând că Apple a beneficiat de venituri uriașe „fără a plăti Fintiv nici măcar un cent”.

Într-o declarație publică, avocatul Fintiv, Marc Kasowitz, a calificat comportamentul Apple drept „unul dintre cele mai grave exemple de abatere corporativă” pe care le-a întâlnit în 45 de ani de practică juridică.

Procesul intentat de Fintiv solicită daune compensatorii și punitive, invocând încălcarea legilor federale și ale statului Georgia privind protecția secretelor comerciale și a legislației anti-racket, inclusiv legea RICO. Apple este singurul pârât în această cauză. CorFire, compania a cărei tehnologie se află în centrul disputei, avea sediul în Alpharetta, Georgia, în apropiere de Atlanta.

Litigiul actual urmează altui proces, de încălcare a brevetelor, intentat tot de Fintiv împotriva Apple la un tribunal federal din Austin. Pe 4 august, acel caz a fost respins, după ce instanța eliminase o parte din pretențiile Fintiv. Compania a fost de acord cu respingerea, dar a anunțat că intenționează să facă apel „pe baza dosarului existent”.

Cazul poartă denumirea oficială Fintiv Inc v. Apple Inc, fiind înregistrat la Tribunalul Districtual al SUA, Districtul de Nord al statului Georgia, cu numărul 25-04413.

Apple nu a comentat public acuzațiile formulate în acest nou proces.

Acțiunea juridică deschisă de Fintiv reprezintă o nouă confruntare legală majoră pentru Apple, companie care a mai fost vizată în trecut de procese legate de brevete și tehnologii utilizate în produsele sale. În plângerea depusă, Fintiv afirmă că succesul global al Apple Pay se datorează direct tehnologiei dezvoltate inițial de CorFire și că Apple a profitat de aceasta fără a respecta acordurile inițiale și fără a plăti drepturile corespunzătoare.