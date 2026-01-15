dark
1 minute de citit
ASML devine cea mai valoroasă companie din Europa, după ce a depășit pragul istoric de 500 de miliarde de dolari

Redacția TechRider
15 ianuarie 2026
sediul asml din olanda
Sursa foto: ANP / ddp USA / Profimedia
Acțiunile ASML au atins joi un maxim istoric, ridicând valoarea de piață a producătorului olandez de echipamente pentru semiconductori peste pragul de 500 de miliarde de dolari. Compania devine astfel cea mai valoroasă din Europa, potrivit Bloomberg.

Titlurile ASML au urcat cu până la 7,6% pe bursa din Amsterdam, iar creșterea cumulată de la începutul anului a ajuns la aproximativ 24%. ASML este doar a treia companie europeană care depășește acest prag, după grupul de lux LVMH și producătorul farmaceutic danez Novo Nordisk.

Impulsul vine în mare parte din rezultatele și perspectiva financiară peste așteptări anunțate de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), cel mai mare producător de cipuri din lume și principalul client al ASML. TSMC a estimat că investițiile sale de capital vor ajunge până la 56 de miliarde de dolari în 2026, susținute de cererea puternică pentru tehnologii AI.

ASML rămâne singurul producător de mașini de litografie de ultimă generație, esențiale pentru fabricarea celor mai avansate cipuri, utilizate de companii precum Apple și Nvidia. Această poziție de lider strategic în industria semiconductorilor consolidează rolul ASML în lanțul global de aprovizionare cu cipuri de înaltă performanță.

