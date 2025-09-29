„Biblia” miliardarilor din Silicon Valley: Cartea, iubită de mentorul lui JD Vance, îndeamnă „elita cognitivă” să considere egoismul o virtute / Autorii spun că inegalitatea este un fapt natural al vieții

Cartea „The Sovereign Individual”, scrisă în colaborare de William Rees-Mogg și James Dale Davidson și publicată în 1997, a devenit un „manual de supraviețuire” neoficial pentru miliardarii din domeniul tehnologiei din secolul XXI, transmite publicația The Conversation.

Cartea este susținută în special de Peter Thiel, considerat un mentor al vicepreședintelui american JD Vance, care a scris prefața ediției din 2020. Thiel salută „manifestul libertarian” ca un ghid vital, prezentându-l ca un manual pentru autoconservare și retragere din obligațiile societății comune. El argumentează că viitorul va fi decis de forțe istorice mai profunde pe care cartea le numește „megapolitică”, nu de alegeri.

Cartea celebrează instinctele miliardarilor de a acumula, a aduna și a se izola de democrația de masă, prezentând aceste acțiuni ca dovadă a faptului că ei se află „de partea corectă a istoriei”. Rees-Mogg și Davidson își flatează cititorii bogați, numindu-i o „elită cognitivă” aflată într-o poziție unică pentru a prospera pe măsură ce vechea ordine se prăbușește. Ei sunt expliciți în scopul lor de a ajuta cititorii „să profite de oportunitățile noii ere și să evite să fie distruși de impactul acesteia”.

Viziunea asupra viitorului

Autorii prezintă o viziune extrem de exclusivistă și utopică, susținând că în „societatea informațională” cei „cu adevărat capabili” vor fi eliberați de „opresiunea guvernului și prejudecățile rasiale și etnice”. Acest accent pus pe „puținii merituoși” îi asigură pe membrii elitei că inegalitatea este pur și simplu un fapt natural al vieții.

Ideile cărții, care se presupune că au prevăzut ascensiunea criptomonedelor și fragmentarea statelor naționale, au fost îmbrățișate de personalități precum investitorul de capital de risc Marc Andreessen.

„Este cea mai provocatoare carte despre natura în continuă schimbare a secolului XXI pe care am citit-o până acum. Fiecare pagină este plină de idei, multe dintre ele devenind rapid acceptate ca adevăruri universale, iar altele rămânând încă controversate.” – Marc Andreessen.

Cu toate acestea, critici precum biograful lui Thiel, Max Chafkin, o consideră o „declarație politică” demodată – o fantezie a elitei de a scăpa de responsabilitatea colectivă, îmbrăcată în limbaj tehnologic.

Această fantezie s-a manifestat în acțiuni din lumea reală, liderii din domeniul tehnologiei pregătindu-se activ pentru colapsul social. Mark Zuckerberg a achiziționat un teren uriaș în Hawaii, unde a construit un buncăr subteran, în timp ce Thiel a obținut în mod notoriu cetățenia neozeelandeză pe cale rapidă în 2011, după ce a cumpărat vaste întinderi de teren în statul respectiv.

Viziunea asupra lumii a autorilor este o filosofie de tip „câștigătorul ia totul”, care ridică egoismul la rang de virtute, îndemnând adepții să „sape, să construiască fortărețe… și să se pregătească să facă față furtunii”, mai transmite The Conversation.