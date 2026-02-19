Investitorii din România își ajustează portofoliile la începutul anului 2026, diminuând dependența de sectorul tehnologic american și orientând capitalul către domenii considerate mai stabile, precum energia, industria și materiile prime.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Tendința reflectă o rotație mai amplă observată la nivel global, după doi ani dominați de performanțele companiilor din tehnologie și de entuziasmul generat de inteligența artificială, potrivit unei analize realizate de Investimental.

Analiștii companiei arată că investițiile masive în inteligență artificială, estimate la aproximativ 500 de miliarde de dolari în 2026, ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea randamentelor pe termen lung. În acest context, capitalul începe să se reorienteze către sectoarele tradiționale ale economiei, considerate mai reziliente în perioade de volatilitate.

Datele platformei Nova indică un interes tot mai mare pentru instrumente financiare legate de economia reală și pentru diversificarea geografică a investițiilor. Această tendință este alimentată de incertitudinile privind evoluția inflației și a dobânzilor în Statele Unite, dar și de volatilitatea ridicată a piețelor.

Potrivit unui raport al FactSet, sectorul tehnologic a înregistrat în ultimul trimestru din 2025 o marjă netă apropiată de 30%, una dintre cele mai ridicate din cadrul indicelui S&P 500, iar profiturile sunt estimate să crească cu peste 30% în 2026. Totuși, dezbaterea din piață se concentrează tot mai mult pe sustenabilitatea acestor performanțe, în condițiile investițiilor uriașe și ale competiției intense pentru dezvoltarea inteligenței artificiale generale.

În paralel, sectoarele legate de economia tradițională au beneficiat de creșterea prețului petrolului și de interesul sporit pentru active defensive, precum aurul. Energia, resursele naturale, industria și bunurile de consum esențiale se numără printre cele mai performante domenii de la începutul anului, în timp ce tehnologia traversează o perioadă de consolidare.

Un exemplu este fondul Xtrackers MSCI World Energy UCITS, cu active de aproximativ 1,2 miliarde de euro, care a înregistrat un randament de aproape 19% în euro de la începutul anului, evoluție susținută inclusiv de aprecierea cotațiilor petrolului cu peste 12%.

Această rotație a capitalului favorizează în special sectoarele cu o pondere ridicată în economiile emergente, precum energia și industria, care pot completa expunerea pe economia americană tradițională. Pentru investitorii români, diversificarea prin ETF-uri sectoriale sau regionale devine o strategie tot mai frecventă, menită să reducă riscurile asociate concentrării pe un singur domeniu.

Reprezentanții Investimental subliniază că, pe fondul incertitudinilor privind inflația, politica monetară și evoluțiile geopolitice, investitorii preferă tot mai mult companii cu fluxuri de numerar stabile și modele de business mature. Interesul crește și pentru piețele emergente, susținut de perspectiva unei relaxări monetare din partea Federal Reserve și de o posibilă slăbire a dolarului.

Estimările Goldman Sachs indică pentru 2026 un randament total de peste 15% pentru aceste piețe, alimentat de reziliența exporturilor Chinei și de condițiile financiare mai favorabile. Totuși, volatilitatea valutară și evoluția dobânzilor rămân factori de risc importanți.

În ansamblu, schimbarea de direcție reflectă o etapă de reașezare a piețelor globale, în care diversificarea și reducerea dependenței de sectorul tehnologic devin priorități pentru investitori, inclusiv pentru cei din România.