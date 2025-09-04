BREAKING Serviciile Google, întrerupte temporar în România, Turcia, Grecia și alte părți ale Europei

Unele servicii Google, inclusiv YouTube, au fost temporar întrerupte joi în Turcia și în unele părți ale Europei, inclusiv România, Grecia și Germania, potrivit unui viceministru turc, site-urilor de monitorizare a internetului utilizatorilor din aceste regiuni, relatează Reuters.

Asociația pentru Libertatea de Exprimare, care monitorizează cenzura locală pe internet, a declarat că întreruperea serviciilor Google a început în jurul orei 10:00 a.m. (ora României).

Site-ul de monitorizare Downdetector a afirmat că serviciile au fost în mare parte restabilite înainte de ora 09:00 GMT, numărul de rapoarte privind întreruperile de serviciu scăzând începând cu ora 07:51 GMT.

Autoritatea de supraveghere a securității cibernetice din Turcia a solicitat un raport tehnic de la Google, a precizat ministrul adjunct al transporturilor și infrastructurii, Omer Fatih Sayan, pe X.

O hartă publicată de Sayan arăta că Turcia, o mare parte din sud-estul Europei și unele locații din Ucraina, Rusia și Europa de Vest au fost afectate.

Au existat întreruperi sporadice în Grecia, Bulgaria, Serbia și România, inclusiv probleme de accesare a site-urilor web, YouTube și a unor contacte telefonice legate de Gmail, au declarat utilizatorii din aceste țări.

În Germania, site-ul de monitorizare a întreruperilor allestoerungen.de, o divizie a companiei americane Ookla, a raportat o creștere a întreruperilor Google începând cu ora 09:00 (07:00 GMT).