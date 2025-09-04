dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

BREAKING Serviciile Google, întrerupte temporar în România, Turcia, Grecia și alte părți ale Europei

Ștefan Munteanu
4 septembrie 2025
Sediu Google
Sursa foto: Matthias Balk / DPA / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Unele servicii Google, inclusiv YouTube, au fost temporar întrerupte joi în Turcia și în unele părți ale Europei, inclusiv România, Grecia și Germania, potrivit unui viceministru turc, site-urilor de monitorizare a internetului utilizatorilor din aceste regiuni, relatează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Asociația pentru Libertatea de Exprimare, care monitorizează cenzura locală pe internet, a declarat că întreruperea serviciilor Google a început în jurul orei 10:00 a.m. (ora României).

Site-ul de monitorizare Downdetector a afirmat că serviciile au fost în mare parte restabilite înainte de ora 09:00 GMT, numărul de rapoarte privind întreruperile de serviciu scăzând începând cu ora 07:51 GMT.

Autoritatea de supraveghere a securității cibernetice din Turcia a solicitat un raport tehnic de la Google, a precizat ministrul adjunct al transporturilor și infrastructurii, Omer Fatih Sayan, pe X.

O hartă publicată de Sayan arăta că Turcia, o mare parte din sud-estul Europei și unele locații din Ucraina, Rusia și Europa de Vest au fost afectate.

Au existat întreruperi sporadice în Grecia, Bulgaria, Serbia și România, inclusiv probleme de accesare a site-urilor web, YouTube și a unor contacte telefonice legate de Gmail, au declarat utilizatorii din aceste țări.

În Germania, site-ul de monitorizare a întreruperilor allestoerungen.de, o divizie a companiei americane Ookla, a raportat o creștere a întreruperilor Google începând cu ora 09:00 (07:00 GMT).

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...