Clienţii folosesc tot mai mult instrumente de inteligenţă artificială pentru a căuta cadourile de Crăciun, înainte de a ajunge pe platformele de eCommerce, traficul provenit din platforme de tip Gen AI reprezentând aproximativ 2% din traficul total evomag, fiind segmentul cu cea mai rapidă creştere, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al companiei, această evoluţie reflectă o schimbare clară în comportamentul de consum. Clienţii petrec mai mult timp în etapa de documentare, compară mai multe variante de produse şi amână decizia finală de cumpărare. Inteligenţa artificială este folosită tot mai des pentru recomandări, comparaţii între modele şi selecţia iniţială a produselor potrivite pentru cadouri.

În multe cazuri, clienţii ajung pe evomag cu o listă deja filtrată de opţiuni, obţinută în urma unei etape de analiză realizate cu ajutorul AI. Acest lucru influenţează direct dinamica vânzărilor şi modul în care se ia decizia finală de achiziţie.

Faţă de sezoanele anterioare, comportamentul de cumpărare este mult mai analitic. Clienţii revin de mai multe ori asupra aceleiaşi categorii de produse, verifică diferenţele de preţ, specificaţiile tehnice şi termenul de livrare înainte de a plasa comanda. Inteligenţa artificială accelerează accesul la informaţie, dar prelungeşte procesul de decizie, pentru că permite comparaţii succesive şi scenarii alternative de achiziţie.

În topul căutărilor pentru cadourile de Crăciun se află, şi în acest an, produsele din zona tech. Telefoanele mobile, televizoarele, căştile audio, laptopurile pentru lucru şi multimedia, consolele de gaming, alături de electrocasnicele care aduc confort şi economie de timp – precum aspiratoarele robot, aparatele de gătit sau maşinile de spălat cu programe rapide – se numără printre cele mai căutate opţiuni.

„Clienţii vin din ce în ce mai pregătiţi, iar AI schimbă modul în care arată această pregătire. În multe cazuri, decizia nu mai porneşte dintr-o căutare clasică pe site-ul unui retailer, ci dintr-o discuţie cu un asistent AI, care generează o listă scurtă de produse şi setul de criterii după care sunt evaluate. Când ajung pe evomag, clienţii ştiu deja ce vor să compare şi au aşteptări foarte clare legate de preţ, stoc, timp de livrare şi servicii asociate. Pentru noi, asta înseamnă selecţie mai atentă de produse în campania „Cadouri pe bune”, atenţie la disponibilitate şi o presiune mai mare pe corectitudinea informaţiilor afişate”, a declarat Mihai Pătraşcu, CEO evomag, citat în comunicat.

Estimările evomag arată că utilizarea inteligenţei artificiale în procesul de căutare a produselor va continua să crească accelerat în perioada următoare.

Tendinţa este vizibilă şi la nivel internaţional. Un studiu Deloitte din 2025 estimează că aproximativ o treime dintre cumpărători intenţionează să folosească inteligenţa artificială în procesul de documentare pentru cumpărăturile de sărbători, iar alte analize realizate de Bain şi Accenture indică procente comparabile, între 30% şi 50% dintre consumatori, precum şi creşteri de câteva ori ale traficului trimis de astfel de instrumente către magazinele online faţă de anul anterior.

La nivel global, AI este deja integrată explicit în experienţa de cumpărare prin instrumente dedicate de tip „gift finder” dezvoltate de retaileri mari pentru recomandări de cadouri în sezonul de sărbători.

Magazinul online evomag comercializează zeci de mii de produse din domeniile IT&C, electrocasnice, sport & fitness (printre care şi trotinete şi accesorii pentru trotinete) şi pentru casă şi grădină, iar acum 5 ani a deschis primul service pentru trotinete electrice, devenind primul magazin online din România care oferă un astfel de serviciu.

evomag.ro este vizitat zilnic de peste 60.000 de persoane, iar peste 80% dintre clienţi ar recomanda magazinul pentru calitatea serviciilor oferite. evomag a fost fondată de Mihai Pătraşcu, care ocupă, în continuare, poziţia de director general.