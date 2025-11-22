Opt companii de tehnologie din România au fost incluse în prestigiosul clasament Deloitte Technology Fast 50 pentru regiunea Europei Centrale, demonstrând dinamismul ecosistemului local de inovație, potrivit StartupCafe.ro

Performanțe remarcabile în topul principal

Patru startup-uri românești s-au remarcat în categoria principală a competiției, înregistrând rate de creștere impresionante:

Finqware a ocupat poziția 17, cu o expansiune de 1.250% a business-ului. Firma dezvoltă tehnologii pentru automatizarea proceselor financiare, inclusiv gestionarea numerarului și reconcilierea tranzacțiilor.

Pe locul 18 se află Questo, platformă care transformă turismul prin experiențe interactive bazate pe jocuri educaționale despre istoria și cultura destinațiilor. Compania a crescut cu 1.203% între 2021 și 2024.

Footprints AI a ajuns pe poziția 21, înregistrând o creștere de 1.044%. Startup-ul a construit o platformă de retail media care utilizează inteligența artificială pentru optimizarea campaniilor publicitare.

Steepsoft AI completează lista, pe locul 28, cu o rată de creștere de 916%. Compania construiește soluții personalizate de AI pentru diverse aplicații, de la analiză predictivă la procesare de limbaj natural.

Este notabil faptul că atât Questo, cât și Steepsoft AI au mai fost prezente și în ediția anterioară a clasamentului.

Categorii speciale și recunoașteri suplimentare

În categoria „Companies to Watch„, dedicată companiilor cu potențial ridicat dar care nu îndeplinesc încă criteriile pentru topul principal, Licenseware a obținut locul 6, cu o creștere de 331%. Firma oferă instrumente digitale pentru administrarea licențelor de software.

Trei companii românești au primit distincții în cadrul categoriei „Impact Stars„, care evidențiază business-urile cu impact pozitiv asupra societății:

Cash Club – aplicație de cashback pentru shopping online

– aplicație de cashback pentru shopping online UNY – sistem inovator de swap pentru baterii de vehicule electrice ușoare

– sistem inovator de swap pentru baterii de vehicule electrice ușoare Rayscape – platformă AI pentru analiza imaginilor medicale

Context regional

Întregul clasament pentru Europa Centrală este dominat de Oddin.gg din Cehia, care a înregistrat o creștere spectaculoasă de 4.267% în categoria principală. Compania cehă a dezvoltat un ecosistem complet pentru pariuri sportive în domeniul esports.

În categoria „Companies to Watch”, liderul este UAB Pulsetto din Lituania, axat pe wellness mental și fizic, cu o expansiune de 5.354%.

Criterii de eligibilitate

Pentru a participa în categoria principală, companiile trebuie să îndeplinească anumite standarde financiare: venituri operaționale anuale de minimum 50.000 EUR în perioada 2021-2023 și de cel puțin 100.000 EUR în 2024. De asemenea, trebuie să aibă sediul în Europa Centrală și să dețină proprietate intelectuală sau tehnologie patentată.

Prezența consistentă a firmelor românești în acest clasament confirmă maturizarea ecosistemului local de startup-uri tech și capacitatea acestora de a concura la nivel regional.