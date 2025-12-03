Creșterea accelerată a investițiilor în inteligență artificială a generat o lipsă severă de cipuri de memorie, situație care îi obligă atât pe producătorii de electronice, cât și pe giganții tehnologici să concureze pentru resurse limitate, relatează Reuters.

Prețurile pentru aceste componente esențiale – necesare pentru stocarea datelor pe dispozitive – continuă să urce.

Primele semne ale dezechilibrelor apar deja în retail: unele magazine din Japonia au început să impună limite la numărul de hard-diskuri care pot fi cumpărate de un singur client, iar companii chineze de smartphone-uri avertizează că ar putea scumpi modelele noi. Între timp, Microsoft, Google și ByteDance încearcă să asigure contracte ferme cu furnizori precum Micron, Samsung Electronics și SK Hynix, afirmă surse apropiate discuțiilor.

Deficitul afectează întregul spectru de produse, de la memoria flash pentru telefoane și dispozitive portabile până la HBM – memoria de înaltă performanță folosită în acceleratorii AI. Potrivit TrendForce, prețurile au înregistrat creșteri agresive începând din februarie.

Impactul nu se limitează însă la sectorul tehnologic. Economiști și manageri din industrie avertizează că o penurie care se prelungește ar putea frâna progresul în proiectele AI și ar amâna investiții masive în infrastructură digitală. În plus, creșterea continuă a prețurilor la memorie riscă să pună presiune suplimentară pe inflație într-un moment în care multe state încearcă să stabilizeze costurile și să gestioneze tensiunile comerciale cu SUA.

„Problema memoriei nu mai este doar una tehnică, ci a devenit un factor cu implicații macroeconomice”, afirmă Sanchit Vir Gogia, director al Greyhound Research. În opinia sa, dezvoltarea infrastructurii AI se lovește de limitele actuale ale lanțului global de aprovizionare.

Stocurile de cipuri DRAM – memoria folosită în principal în telefoane și computere – au coborât în octombrie la doar două până la patru săptămâni, față de trei până la opt săptămâni în vară și 13-17 săptămâni la finalul lui 2024, conform datelor TrendForce.

Contextul alimentează și discuțiile privind sustenabilitatea investițiilor în AI. Unii analiști cred că doar companiile cu resurse financiare consistente vor putea absorbi costurile tot mai mari. Un director din industria cipurilor a declarat pentru Reuters că deficitul actual va amâna proiectele noi de centre de date. Producția suplimentară, spune acesta, necesită minimum doi ani, iar producătorii sunt reticenți să extindă masiv capacitatea din cauza riscului ca cererea să scadă ulterior.