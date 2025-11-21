dark
Creştere a burselor europene, după rezultatele solide ale Nvidia, care temperează temerile privind o bulă AI

Redacția TechRider
21 noiembrie 2025
Grafic Bursa
Photo by energepic.com on Pexels
Pieţele bursiere europene au crescut joi, impulsionate de raportarea trimestrială puternică a gigantului american Nvidia, care a calmat temerile investitorilor privind o eventuală bulă în sectorul inteligenţei artificiale, relatează CNBC, citată de News.ro.

Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat cu 0,5%, majoritatea burselor şi sectoarelor tranzacţionându-se în teritoriu pozitiv.

În rândul acţiunilor legate de AI, producătorii olandezi de semiconductori BESI şi ASMI au avansat cu 0,7%, respectiv 0,8%, iar ASML s-a apreciat cu 0,4%.

Nvidia a depăşit miercuri aşteptările privind veniturile trimestriale şi şi-a majorat estimările pentru trimestrul al patrulea. Veniturile au urcat cu 62% la 57.01 miliarde de dolari, iar compania anticipează vânzări de 65 de miliarde în trimestrul următor. Acţiunile Nvidia au deschis joi în creştere cu aproximativ 3.8%.

”S-a vorbit mult despre o bulă AI, dar noi vedem cu totul altceva”, a pus CEO-ul Jensen Huang.

Entuziasmul s-a resimţit şi în Asia, unde titlurile Samsung Electronics şi Foxconn au contribuit la creşterea indicilor regionali. Futures-urile americane au urcat, susţinute de raportarea Nvidia.

În Europa, BNP Paribas a crescut cu 4,4% după ce banca franceză şi-a ridicat ţinta CET1 la 13% pentru 2027 şi a anunţat un program de răscumpărări de acţiuni de 1.15 miliarde de euro.

Sectorul european de apărare s-a redresat cu 2.6% după scăderile de miercuri, în contextul vizitei unor oficiali americani ai Pentagonului în Ucraina pentru discuţii privind un plan de pace.

În schimb, lanţul britanic Greggs a scăzut cu peste 2% după ce Robert Moorhead, fost CFO WH Smith, s-a retras de la o poziţie planificată în consiliul său de administraţie, pe fondul unei investigaţii contabile la WH Smith, ale cărei acţiuni au coborât cu 2.9%.

Pe plan macro, inflaţia anuală din Marea Britanie a încetinit la 3.6% în octombrie, alimentând speculaţiile privind o posibilă reducere a dobânzii de referinţă în decembrie. Sterlingul a rămas stabil faţă de dolar peste noapte.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

