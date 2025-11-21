Pieţele bursiere europene au crescut joi, impulsionate de raportarea trimestrială puternică a gigantului american Nvidia, care a calmat temerile investitorilor privind o eventuală bulă în sectorul inteligenţei artificiale, relatează CNBC, citată de News.ro.

Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat cu 0,5%, majoritatea burselor şi sectoarelor tranzacţionându-se în teritoriu pozitiv.

În rândul acţiunilor legate de AI, producătorii olandezi de semiconductori BESI şi ASMI au avansat cu 0,7%, respectiv 0,8%, iar ASML s-a apreciat cu 0,4%.

Nvidia a depăşit miercuri aşteptările privind veniturile trimestriale şi şi-a majorat estimările pentru trimestrul al patrulea. Veniturile au urcat cu 62% la 57.01 miliarde de dolari, iar compania anticipează vânzări de 65 de miliarde în trimestrul următor. Acţiunile Nvidia au deschis joi în creştere cu aproximativ 3.8%.

”S-a vorbit mult despre o bulă AI, dar noi vedem cu totul altceva”, a pus CEO-ul Jensen Huang.

Entuziasmul s-a resimţit şi în Asia, unde titlurile Samsung Electronics şi Foxconn au contribuit la creşterea indicilor regionali. Futures-urile americane au urcat, susţinute de raportarea Nvidia.

În Europa, BNP Paribas a crescut cu 4,4% după ce banca franceză şi-a ridicat ţinta CET1 la 13% pentru 2027 şi a anunţat un program de răscumpărări de acţiuni de 1.15 miliarde de euro.

Sectorul european de apărare s-a redresat cu 2.6% după scăderile de miercuri, în contextul vizitei unor oficiali americani ai Pentagonului în Ucraina pentru discuţii privind un plan de pace.

În schimb, lanţul britanic Greggs a scăzut cu peste 2% după ce Robert Moorhead, fost CFO WH Smith, s-a retras de la o poziţie planificată în consiliul său de administraţie, pe fondul unei investigaţii contabile la WH Smith, ale cărei acţiuni au coborât cu 2.9%.

Pe plan macro, inflaţia anuală din Marea Britanie a încetinit la 3.6% în octombrie, alimentând speculaţiile privind o posibilă reducere a dobânzii de referinţă în decembrie. Sterlingul a rămas stabil faţă de dolar peste noapte.