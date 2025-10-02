David Popovici, către o sală plină cu parteneri ai companiei de tehnologie UiPath, stresați de impactul AI: Trebuie să accepți și să primești emoțiile tale „așa cum ai primi un prieten în casa ta”

David Popovici a declarat că a învățat mult mai multe din eșecuri decât din victorii într-o discuție pe care a avut-o cu CEO-ul Daniel Dines, pe scena evenimentului anual Fusion al companiei UiPath. Sportivul a adăugat că alegerea unui obiectiv dificil este unul dintre aspectele esențiale ale performanței și că nu trebuie să lupți cu emoțiile.

Popovici a spus, la eveniment, că nervii și emoțiile fac parte din joc și nu poți să le eviți; dacă te lupți cu ele, ele vor riposta. El încearcă să lucreze cu ele, dând exemplul finalelor olimpice, unde mintea îi zumzăie și inima îi bate cu putere, ceea ce el consideră a fi un lucru bun, deoarece înseamnă că îi pasă și se simte viu.

„Am învățat mult mai mult din eșecuri decât din victorii. Vreau să spun că să câștigi este frumos, nu pot minți, dar am învățat atât de mult din eșecuri. Și vorbind despre nervi și emoții, acestea sunt parte din joc și nu le poți ocoli. Și dacă lupți cu ele, vor lupta împotriva ta. Eu încerc să lucrez cu ele”, a explicat Popovici.

Sportivul a adăugat că încearcă să recunoască, să accepte și să primească emoțiile sale „așa cum ai primi un prieten în casa ta”.

Discuția dintre Daniel Dines și David Popovici a avut loc în contextul în care mulți oameni simt incertitudine și stres legate de modul în care tehnologii precum inteligența artificială și automatizarea schimbă radical modul în care se face businessul și funcționează companiile. CEO-ul UiPath a încercat, în discursul de final, să îi liniștească pe cei stresați: „Cred că în final AI va fi doar o unealtă în mâinile oamenilor și va fi folosită pentru binele umanității.”

UiPath Fusion este numele unei importante conferințe anuale și al unui simpozion pentru parteneri organizat de UiPath, lider mondial în automatizarea proceselor robotizate (RPA) și automatizarea agentică.