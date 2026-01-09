Directorul științific al Microsoft avertizează că tăierile bugetare din SUA riscă să mute inovația și dezvoltarea tehnologică în afara țării

Eric Horvitz, directorul științific al Microsoft, a avertizat că reducerile finanțării federale pentru cercetarea academică din Statele Unite ar putea împinge talentele și ideile în afara țării, oferind un avantaj strategic altor state în cursa globală pentru dezvoltare tehnologică și inteligență artificială, relatează Financial Times.

Horvitz a declarat că decizia administrației conduse de Donald Trump de a diminua substanțial bugetele destinate cercetării riscă să submineze poziția SUA în domeniul științei și inovării, în special în raport cu rivali precum China.

Tăieri de miliarde în finanțarea universităților

Intervenția acestuia are loc pe fondul unor reduceri bugetare de miliarde de dolari care au afectat universitățile și agențiile federale americane începând cu 2025. Administrația Trump a justificat măsurile prin necesitatea reducerii costurilor și prin considerente ideologice, inclusiv blocarea granturilor asociate inițiativelor de diversitate.

Din 2025, peste 1.600 de granturi acordate de National Science Foundation (NSF) au fost anulate, valoarea totală a acestora apropiindu-se de un miliard de dolari.

Un punct de vedere rar în rândul marilor companii de tehnologie

Poziția exprimată public de Horvitz este una neobișnuită în rândul directorilor de top din industria tech, în condițiile în care majoritatea companiilor mari au încercat să mențină relații apropiate cu administrația Trump. Microsoft, de exemplu, a contribuit financiar la comitetul de inaugurare al președintelui și la unele proiecte derulate la Casa Albă.

Horvitz, care a devenit primul director științific al Microsoft în 2020, a făcut referire la modelul american de investiții în cercetare instituit după Al Doilea Război Mondial.

Rolul istoric al National Science Foundation

În 1950, SUA au înființat National Science Foundation, agenție care în prezent asigură peste un sfert din finanțarea federală pentru cercetarea fundamentală derulată în universitățile americane.

Horvitz a susținut că acest model a fost esențial pentru dezvoltarea domeniului inteligenței artificiale și că fără sprijin guvernamental constant, SUA ar fi fost „cu zeci de ani în urmă” față de stadiul actual al tehnologiei.

Impactul granturilor federale asupra industriei

Pentru a ilustra efectele pe termen lung ale finanțării publice, Horvitz a colaborat cu Margaret Martonosi, profesor la Universitatea Princeton și fost director al departamentului de informatică din cadrul NSF, pentru a colecta exemple despre modul în care granturile federale au condus la descoperiri științifice cu aplicabilitate comercială.

Mai mulți laureați ai Premiului Turing au contribuit la numărul din decembrie al revistei Association for Computing Machinery, prezentând modul în care fondurile publice au stat la baza unor realizări tehnologice majore.

Printre exemplele menționate se află cercetările lui Andrew Barto și Richard Sutton, laureați ai Premiului Turing în 2024, care au pus bazele învățării prin întărire — tehnică utilizată astăzi de companii precum OpenAI, Google și Microsoft pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială.

Migrarea talentelor și orientarea către sectorul privat

Reducerile și înghețările de finanțare au determinat instituțiile academice să își revizuiască structurile de guvernanță și bugetele și au contribuit la plecarea unor cercetători și studenți în străinătate.

Totodată, o parte dintre specialiști s-au orientat către sectorul privat, atrași de resursele disponibile în marile companii de tehnologie, inclusiv accesul la infrastructură de calcul avansată.

Potrivit lui Horvitz, dacă SUA renunță la modelul său tradițional de sprijin pentru cercetarea academică, alte țări vor deveni principalele centre de atracție pentru talente, investiții și inovație.