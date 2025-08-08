Directorul Citizen Lab avertizează industria de securitate cibernetică despre riscul derivei autoritare în SUA / „Există o eșuare majoră a pieței în ceea ce privește securitatea cibernetică a societății civile globale”

Ron Deibert, directorul Citizen Lab – organizație recunoscută pentru investigațiile sale privind utilizarea abuzivă a programelor spion guvernamentale – transmite un avertisment comunității de securitate cibernetică, îndemnând-o să se implice activ în apărarea democrației și să conștientizeze pericolul tot mai mare al autoritarismului.

În cadrul conferinței Black Hat de la Las Vegas, unul dintre cele mai importante evenimente anuale din domeniul securității informatice, Deibert va susține un discurs în care va aborda ceea ce numește „fuziunea dintre tehnologie și fascism”. Într-un interviu acordat publicației TechCrunch, acesta a explicat că va vorbi despre modul în care marile platforme tehnologice contribuie la crearea unei „insecități colective îngrijorătoare”, o problemă rareori tratată de comunitatea de securitate cibernetică.

„Cred că trebuie trase semnale de alarmă pentru această comunitate, care cel puțin ar trebui să conștientizeze ce se întâmplă. Și sper că nu vor contribui la acest fenomen – ba chiar, poate îl vor inversa”, a declarat Deibert.

El a descris recentele evoluții politice din Statele Unite ca fiind o „derivă dramatică spre autoritarism”, atrăgând atenția asupra rolului potențial pe care îl poate juca industria securității cibernetice în contracararea acestui fenomen.

Schimbarea de climat politic a afectat deja figuri importante din domeniu. Fostul director al CISA, Chris Krebs, a fost vizat de o investigație ordonată de președintele Donald Trump, după ce declarase public că alegerile din 2020 au fost sigure, contrazicând acuzațiile de fraudă. Ulterior, Krebs a fost concediat și nevoit să părăsească compania SentinelOne.

La rândul ei, Jen Easterly, succesoarea lui Krebs la conducerea CISA, a reacționat printr-un mesaj public: „Dacă rămânem tăcuți când lideri experimentați și dedicați sunt marginalizați sau sancționați, riscăm mai mult decât un disconfort; riscăm să diminuăm instituțiile pe care ar trebui să le protejăm.”

Easterly a fost și ea afectată de presiuni politice, după ce oferta de a se alătura instituției militare West Point i-a fost retrasă în luna iulie.

Deibert avertizează că prioritățile industriei cibernetice trebuie regândite în contextul degradării instituțiilor democratice și al lipsei de mecanisme eficiente de supraveghere. „Problemele de securitate pe care le-am definit la început pot părea triviale în contextul lipsei de control, a dispariției mecanismelor de supraveghere și a amplificării nesiguranței colective”, a explicat el.

O altă temere exprimată de Deibert este legată de posibila reducere sau desființare a echipelor de threat intelligence din cadrul companiilor mari precum Meta, Google sau Apple – acele echipe care monitorizează activitatea hackerilor guvernamentali și a companiilor producătoare de spyware precum NSO Group. Aceste echipe au fost responsabile pentru dezvăluiri importante, precum atacurile asupra utilizatorilor WhatsApp sau notificările Apple către victimele vizate de programe spion.

„Există o eșuare majoră a pieței în ceea ce privește securitatea cibernetică a societății civile globale”, a spus Deibert, subliniind că organizațiile mici sau activiștii nu au acces la protecția oferită de companiile mari, care se concentrează pe clienți guvernamentali sau corporativi. „Această eșuare se va agrava pe măsură ce instituțiile de suport dispar, iar atacurile împotriva societății civile se intensifică.”

El a îndemnat companiile să contribuie, inclusiv prin muncă pro bono, la protejarea democrației. „Orice pot face pentru a compensa această eșuare a pieței va fi esențial pentru viitorul democrației liberale la nivel mondial.”

Deibert a remarcat că echipele de intelligence digital, precum cele de la Meta, funcționează eficient în prezent, datorită separării lor de interesele comerciale ale companiilor. Totuși, a adăugat: „Întrebarea este cât va mai dura această separare?”