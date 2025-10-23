Directorul Nokia: „Ne aflăm în vârful unui superciclu al inteligenţei artificiale, similar cu boom-ul internetului din anii ’90”

Directorul general de la grupul finlandez Nokia, Justin Hotard, a declarat joi că Inteligenţa Artificială alimentează o tendinţă de creştere pe termen lung care seamănă cu boom-ul internetului din anii 1990, dar a minimalizat îngrijorările legate de o potenţială bulă speculativă, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Declaraţiile lui Hotard vin pe fondul unei dezbateri tot mai ample cu privire la cât de sustenabilă este explozia investiţiilor în AI.

„Cred fundamental că ne aflăm în partea de sus a unui superciclu al AI, la fel ca anii 1990 cu internetul”, a spus Hotard, într-un interviu acordat Reuters. „Chiar dacă există o bulă, o depresiune, vom analiza tendinţele pe termen lung. Şi chiar acum, toate aceste tendinţe sunt foarte favorabile”, a spus Hotard.

Un recent sondaj al Bank of America a arătat că mai mult de jumătate dintre administratorii de fonduri cred că acţiunile care au legătură cu AI sunt într-o bulă speculativă. Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, şi directorul general de la OpenAI, Sam Altman, au avertizat şi ei că entuziasmul investitorilor ar putea duce la pierderi majore.

Cu toate acestea, cererea de centre de date creşte dramatic, pe măsură ce companiile se grăbesc să-şi construiască infrastructura necesară pentru a sprijini AI.

Hotard, care a condus divizia de centre de date şi inteligenţă artificială a Intel înainte de a se alătura companiei Nokia în aprilie, a declarat că grupul finlandez observă această creştere „la nivel general”, de la firme mari de tehnologie până la jucători mai mici care se extind în Europa. „În mod clar, creşterea exponenţială a investiţiilor se datorează centrelor de date. Este o creştere uriaşă a volumului”, a spus Hotard.

Anterior, producătorul finlandez de echipamente de telecomunicaţii a raportat câştiguri trimestriale peste aşteptările pieţei, ajutate de cererea puternică de tehnologie optică şi cloud, inclusiv vânzări către centre de date bazate pe inteligenţă artificială, după achiziţionarea firmei americane de reţele optice Infinera.

Avansul Nokia pe segmentul AI marchează cea mai mare schimbare de direcţie a companiei de la vânzarea diviziei sale de telefonie mobilă în 2013.

Deşi reţelele mobile rămân afacerea sa principală, compania finlandeză integrează inteligenţa artificială în domenii precum accesul radio şi reţelele de fibră optică. Anul trecut, a cumpărat Infinera, unul dintre cei mai mari furnizori de comunicaţii intra-centre de date. În septembrie, Nokia a înfiinţat o organizaţie dedicată Tehnologiei şi Inteligenţei Artificiale, condusă de noul director tehnologic Pallavi Mahajan, fost director executiv Intel, pentru a accelera eforturile sale în domeniul inteligenţei artificiale.