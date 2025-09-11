Două magazine online din România critică impozitul minim pe cifra de afaceri: Frânează investițiile în comerțul electronic și transferă costuri suplimentare către consumatori

Aplicat din 2024, impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), deși conceput pentru a crește veniturile la buget, are efecte contrare, în special în comerțul electronic, transmit doi jucători din domeniu într-un comunicat transmis redacției TechRider.

Vexio și evomag transmit că acest impozit penalizează sectoarele cu marje de profit mici, cum este e-commerce-ul, unde profitul net este adesea sub 1% și astfel împinge companiile direct în pierdere, blocând investițiile în dezvoltare, eficiență și digitalizare.

Cele două companii arată că, în primele șase luni de aplicare, veniturile colectate au fost de doar 1,2 miliarde de lei, față de cele 6 miliarde estimate. Pentru companiile românești, impactul este amplificat pe lanțul de distribuție, unde aceeași taxă de 1% se aplică cumulativ la importator, distribuitor și retailer, ajungând la o sarcină de aproximativ 3% din valoarea produsului, transmit Vexio și evomag. Raportată la o marjă totală de cel mult 10%, această taxă suplimentară amenință sustenabilitatea întregii industrii.

„O taxă aplicată direct pe cifra de afaceri, indiferent de profit, limitează capacitatea de reinvestire și ne obligă să regândim planurile strategice”, a declarat Mihai Pătrașcu, CEO-ul evomag.

Costinel Ilie, Partner Manager la Vexio, atrage atenția asupra concurenței neloiale generate de IMCA: „O formă de concurență neloială, care dezavantajează companiile românești ce au investit în dezvoltare și scalare, penalizând exact actorii ce contribuie cel mai mult la consolidarea pieței locale de comerț electronic.”

Cei doi jucători mai transmit că această diferență de tratament fiscal între companiile mari și cele mici creează distorsiuni majore.

Vexio și evomag arată că efectele se resimt și la nivelul consumatorilor, prin creșterea artificială a costurilor.