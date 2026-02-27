ElevenLabs a anunțat extinderea colaborării strategice cu Google Cloud, vizând creșterea disponibilității instrumentelor sale de sinteză vocală pentru segmentul enterprise, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Parteneriatul se va concentra pe utilizarea infrastructurii AI de la Google și a noilor unități de procesare grafică (GPU) NVIDIA Blackwell pentru a susține operarea agenților vocali în timp real.

Integrare tehnologică și infrastructură

Conform acordului, ElevenLabs va utiliza mașinile virtuale G4 de la Google Cloud, echipate cu GPU-uri NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell. Această resursă hardware este destinată atât antrenării modelelor vocale proprii, cât și rulării proceselor de inferență, cu scopul de a reduce timpul de răspuns și de a crește fiabilitatea serviciilor în mai multe limbi.

Pe lângă infrastructura hardware, ElevenLabs integrează în propriile platforme soluții software dezvoltate de Google:

Modelele Gemini: Vor fi utilizate în cadrul Platformei pentru agenți pentru a gestiona procese de planificare și raționament în mai mulți pași.

Vor fi utilizate în cadrul Platformei pentru agenți pentru a gestiona procese de planificare și raționament în mai mulți pași. Modelul Veo: Va fi încorporat în platforma de creație pentru a asista producția de conținut multimedia, inclusiv video și audio.

Impactul asupra pieței de business

Tehnologia furnizată de ElevenLabs este utilizată în prezent în sectoare precum serviciile financiare, retail și telecomunicații pentru implementarea agenților AI capabili să interacționeze în peste 70 de limbi. Companiile folosesc aceste instrumente pentru localizarea unor biblioteci mari de conținut, generarea vocilor de brand și crearea materialelor de instruire sau publicitate.

O noutate a acestui parteneriat este lansarea soluțiilor ElevenLabs în Google Cloud Marketplace. Această mișcare permite companiilor mari să acceseze și să scaleze agenții conversaționali pentru suport clienți sau vânzări, utilizând sistemele de facturare și cadrele de conformitate deja existente în ecosistemul Google Cloud.

Mati Staniszewski, cofondator ElevenLabs, a indicat faptul că accesul la un volum mai mare de GPU-uri Blackwell este esențial pentru susținerea implementărilor la scară largă fără a compromite viteza de răspuns. Reprezentanții NVIDIA au subliniat, de asemenea, că această colaborare permite antrenarea mai rapidă a unor modele AI complexe, facilitând dezvoltarea unor instrumente media mai receptive în diverse domenii de activitate.