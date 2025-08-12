Elon Musk intră într-un nou conflict: acuză Apple de favorizarea OpenAI în cadrul App Store și anunță măsuri legale

Elon Musk acuză Apple că favorizează în mod incorect OpenAI în clasamentele din App Store și anunță acțiuni legale împotriva companiei, potrivit Bloomberg. Fondatorul xAI Holdings – care include echipa de inteligență artificială Grok și rețeaua socială X – susține că Apple face imposibil pentru orice altă companie de AI, în afară de OpenAI, să ocupe prima poziție în clasamentele magazinului de aplicații.

„Apple se comportă într-un mod care face imposibil pentru orice companie de AI, în afară de OpenAI, să ajungă pe locul 1 în App Store, ceea ce reprezintă fără echivoc o încălcare a legislației antitrust. xAI va lua imediat măsuri legale”, a declarat Musk într-o postare pe platforma X, citată de Reuters.

Miliardarul a acuzat, de asemenea, Apple că refuză să includă aplicațiile sale X și Grok în secțiunea „Must Have” a App Store, în ciuda popularității lor. „Hei, @Apple App Store, de ce refuzați să puneți fie X, fie Grok în secțiunea ‘Must Have’, când X este aplicația de știri numărul 1 din lume, iar Grok este pe locul 5 între toate aplicațiile? Faceți politică?”, a scris Musk, potrivit Bloomberg.

În prezent, ChatGPT, produsul OpenAI, este cea mai descărcată aplicație gratuită pentru iPhone din SUA, conform datelor Sensor Tower citate de Reuters, în timp ce Grok se află pe locul cinci, iar chatbot-ul Gemini de la Google pe locul 57. ChatGPT conduce și clasamentele din Google Play Store.

Apple și OpenAI au un parteneriat prin care ChatGPT este integrat în cele mai recente modele de iPhone, iPad și Mac. Relația dintre Musk și OpenAI este una tensionată, cei doi cofondatori, Elon Musk și Sam Altman, despărțindu-se în urma unor neînțelegeri, menționează Bloomberg.

Apple, OpenAI și xAI nu au răspuns solicitărilor de comentarii privind acuzațiile lui Musk. Totuși, declarațiile acestuia apar pe fondul creșterii presiunii asupra Apple din partea autorităților de reglementare și a competitorilor. În aprilie, un judecător american a stabilit că Apple a încălcat un ordin judecătoresc ce obliga compania să permită o concurență mai mare în App Store și a trimis cazul procurorilor federali pentru o investigație penală de dispreț față de instanță, într-un proces inițiat de creatorul jocului „Fortnite”, Epic Games, conform Reuters.

Tot în aprilie, Comisia Europeană a amendat Apple cu 500 de milioane de euro, acuzând compania că, prin restricții tehnice și comerciale, a împiedicat dezvoltatorii de aplicații să direcționeze utilizatorii către oferte mai ieftine în afara App Store, încălcând astfel Digital Markets Act, potrivit Reuters.

Musk a mai avut în ultimele luni confruntări publice de amploare, cea mai notabilă fiind în iunie, cu președintele SUA, Donald Trump, când cei doi și-au adresat critici pe propriile platforme de socializare, notează Bloomberg. În prezent, conflictul cu Apple pare să fie cel mai important pe care îl deschide Musk în zona tehnologică, având în vedere acuzațiile de favorizare a unui concurent direct și intenția explicită de a acționa în instanță.

Astfel, disputa dintre Elon Musk și Apple aduce în prim-plan dezbaterea privind modul în care giganții tehnologici își gestionează platformele și cât de transparent este procesul de promovare a aplicațiilor, în special într-un domeniu competitiv și în plină expansiune, cum este inteligența artificială.