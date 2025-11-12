Europa ar putea tripla producția de tehnologii avansate („deep tech”) până la sfârșitul deceniului, dacă ar investi strategic în domenii precum inteligența artificială, robotică, biotehnologie sau apărare, potrivit unui nou studiu publicat de McKinsey & Company.

Raportul estimează, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro, că un astfel de impuls investițional ar putea genera până la 1 trilion de dolari în valoare economică și 1 milion de locuri de muncă până în 2030. Sectorul deep tech transformă inovațiile științifice în produse și servicii scalabile, menite să răspundă unor provocări majore, de la tranziția energetică la securitatea globală.

Opt direcții majore de investiții

McKinsey identifică opt categorii prioritare pentru investitori:

inteligența artificială de nouă generație;

viitorul tehnologiei de calcul;

noile surse de energie;

tehnologia spațială;

robotica;

biotehnologia și ag-tech;

materialele avansate și nanotehnologia;

tehnologia pentru apărare.

Modele de succes: Suedia, Franța și Marea Britanie

Țări precum Suedia, Franța și Regatul Unit demonstrează deja potențialul acestui sector.

În Suedia, 65% din finanțarea totală pentru startupuri merge către companii deep tech – cea mai mare pondere din Europa.

În Franța, Programul guvernamental La Mission French Tech din Franța a contribuit la creșterea numărului de unicorni de la 7 în 2015 la 42 în 2024.

Iar în Marea Britanie, finanțarea „late-stage” pentru companiile deep tech a ajuns la 0,4% din PIB, depășită doar de Suedia (0,5%) și apropiată de Statele Unite (0,8%).

Un sector cu randamente mai mari

Startup-urile deep tech ating statutul de unicorn (evaluare de peste 1 miliard de dolari) cu doi ani mai devreme decât cele din tehnologia convențională, generând randamente pentru investitori cu 12% mai mari. În medie, o companie deep tech europeană ajunge la acest nivel în 5 ani și 7 luni, comparativ cu aproape 8 ani pentru un startup tech clasic.

Între 2015 și 2024, finanțarea de capital de risc pentru deep tech în Europa s-a multiplicat de cinci ori, iar la finalul lui 2024, o treime din totalul investițiilor de risc de pe continent era direcționată către acest sector. Totuși, o parte semnificativă a capitalului continuă să provină din afara Europei.

Avantajele competitive ale Europei

McKinsey subliniază că baza industrială solidă, talentele STEM și proprietatea intelectuală acumulată oferă Europei o poziție favorabilă. Mii de universități și institute de cercetare produc anual absolvenți și rezultate științifice care pot susține dezvoltarea în AI, robotică, energie și biotehnologie.

Șase direcții strategice pentru dezvoltare

Pentru a valorifica pe deplin potențialul deep tech, raportul recomandă acțiuni coordonate în șase domenii:

Creșterea capitalului privat și public pentru investiții; Dezvoltarea piețelor secundare și a activității de fuziuni și achiziții; Simplificarea reglementărilor în energie, sustenabilitate, AI și apărare; Stimularea cererii prin parteneriate și acorduri de tip „letter of intent”; Scalarea infrastructurii de inovare, inclusiv birouri de transfer tehnologic; Atragerea de talente globale pentru accelerarea dezvoltării ecosistemului.