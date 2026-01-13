O firmă de investiții care a finanțat antreprenori români lansează un nou fond de 100 de milioane de euro pentru startup-uri tech din Europa Centrală și de Est

Antreprenorii din sectorul tehnologic european vor avea acces la noi surse de capital de risc, după ce firma de investiții e2vc din Turcia a anunțat lansarea celui de-al treilea fond al său, în valoare totală de 100 de milioane de euro, scrie Startupcafe.ro.

Fondul vizează finanțarea startup-urilor aflate în stadii incipiente, care urmăresc să dezvolte produse și servicii cu potențial global.

Anunțul a fost făcut la începutul anului 2026, e2vc precizând că este în căutare activă de „fondatori de companii tech cu ambiții globale”. Noul vehicul de investiții continuă strategia echipei de a sprijini ecosisteme de inovație din piețe considerate emergente, unde accesul la capital rămâne mai limitat comparativ cu Europa de Vest sau Statele Unite.

Potrivit companiei, fondul va investi preponderent în startup-uri de tehnologie din Turcia și Europa Centrală și de Est, inclusiv România. Echipa de investiții, care a operat anterior sub brandul 500 Emerging Europe, are deja experiență în susținerea unor antreprenori români, printre care se numără Plant an App, fondată de Bogdan Lițescu, și Kubeark, startup creat de Teofil Harapcea, Mihai Faur, Bogdan Nedelcov și Bogdan Dumitru.

„Fondul III continuă strategia noastră de a susține echipe din Europa emergentă care construiesc companii cu impact global”, au transmis reprezentanții e2vc într-o postare publicată pe LinkedIn.