Flip.ro anunță vânzări de peste 76 milioane lei în campania extinsă de Black Friday

Campania de Black Friday derulată de Flip.ro pe parcursul unei luni în România, Bulgaria, Ungaria și Grecia a cumulat vânzări de peste 76 milioane de lei, potrivit datelor publicate de companie. Peste 28.000 de clienți au plasat comenzi în această perioadă, scrie Economica.net.

Interesul pentru dispozitivele premium recondiționate s-a menținut ridicat pe întreaga durată a promoțiilor. Modelele iPhone 16 Pro, iPhone 14 și iPhone 13 au fost cele mai vândute, replicând trendul de la debutul campaniei. Telefoanele și laptopurile au continuat să fie categoriile dominante, în timp ce tabletele, ceasurile inteligente și consolele au înregistrat o creștere față de 2024.

Comportamentul de plată s-a schimbat ușor: tranzacțiile cu cardul au avut o creștere de 5%, iar achizițiile în rate au urcat cu 43% comparativ cu anul trecut.

Pentru ediția din 2025, Flip.ro a listat peste 10.000 de produse cu reduceri de până la 1.000 de lei, de la modele accesibile precum iPhone 12 și iPhone 13 până la opțiuni premium. Clienții Genius au beneficiat de avantaje suplimentare, inclusiv un discount minim de 50 de lei la fiecare comandă, transport gratuit și acces la oferte dedicate.

„Vedem o schimbare clară în modul în care consumatorii aleg produsele tehnologice. Oamenii sunt mai atenți la costuri și apreciază valoarea reală a unui dispozitiv. Recondiționatul devine opțiunea rațională atunci când vrei un preț mai bun fără compromis la calitate”, a afirmat Theodor Filos, director de Strategie și Dezvoltare al Flip.

Compania susține că rezultatele confirmă evoluția pieței de produse recondiționate în regiune și își consolidează statutul de principal jucător în acest segment. În țări precum Franța și Marea Britanie, unul din cinci telefoane vândute este recondiționat, iar România se apropie treptat de acest nivel, unde estimările indică faptul că unul din zece telefoane vândute provine deja din această categorie.

De la înființare, în 2019, Flip a comercializat peste 700.000 de dispozitive recondiționate în cele patru țări în care activează. Produsele sunt supuse unui proces tehnic cu până la 67 de verificări hardware și software, beneficiază de doi ani de garanție și pot fi returnate în 30 de zile — sau în 60 de zile pentru utilizatorii Genius.

Startup-ul a fost fondat în 2019 de Alin Luca, Alex Burghelia și George Moroianu, iar din 2021 este parte a grupului eMAG, care a investit până acum 8 milioane de euro în dezvoltarea platformei.