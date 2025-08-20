dark
Fostul CEO al Nokia se alătură consiliului de administrație al companiei finlandeze de calcul cuantic QMill

Ștefan Munteanu
20 august 2025
Fostul CEO Nokia, Pekka Lundmark
Sursa foto: Markku Ulander/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia
Fostul CEO al Nokia, Pekka Lundmark, se va alătura companiei finlandeze de calcul cuantic QMill în calitate de investitor și membru al consiliului de administrație, a anunțat miercuri compania, potrivit Reuters.

Lundmark a demisionat din funcția de conducere a Nokia la începutul acestui an, după ce a fost numit CEO în 2020, și i se atribuie meritele pentru redresarea producătorului de echipamente de telecomunicații.

Antti Vasara, fostul director al Centrului de Cercetare Tehnică VTT din Finlanda și fost director executiv al Nokia, se va alătura, de asemenea, QMill în calitate de președinte al consiliului de administrație.

QMill, cu sediul în Espoo, Finlanda, este o companie de algoritmi cuantici, care și-a început activitatea anul trecut și a obținut finanțare inițială de la Antler, Maki.vc și Kvanted.

Calculul cuantic se profilează ca un sector promițător, în care multe startup-uri colaborează cu companii tehnologice precum Microsoft și Nvidia pentru a construi computere funcționale care să rezolve probleme care ar necesita mii de ani pentru computerele clasice.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

