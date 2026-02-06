Franța renunță la centrele de date ale Microsoft pentru a-și stoca datele medicale

Depozitul național francez de date medicale pentru cercetare, Health Data Hub, va fi mutat din centrele de date ale Microsoft și va fi găzduit de un operator considerat „suveran”, care nu se supune legislației americane.

Decizia a fost anunțată vineri printr-un comunicat guvernamental, citat de AFP și preluată de Agerpres, și marchează o schimbare majoră într-un proiect strategic lansat în 2019.

Guvernul de la Paris urmează să lanseze, începând de luni, procedura de selecție a unui nou furnizor de servicii de cloud, care va fi ales exclusiv dintre operatorii certificați „SecNumCloud”. Potrivit ministerelor Sănătății, Reformei Statului și Digitalizării, această certificare impune ca furnizorii să nu fie supuși legislației non-europene, ceea ce exclude, în practică, giganții americani ai cloud-ului, precum Microsoft, Amazon Web Services sau Google.

Cei trei miniștri responsabili – Stéphanie Rist, David Amiel și Anne Le Henanff – au precizat într-un comunicat comun că atribuirea contractului este programată pentru sfârșitul lunii martie 2026. Migrarea platformei va reprezenta una dintre cele mai sensibile operațiuni IT derulate de statul francez în ultimii ani, având în vedere volumul și natura extrem de sensibilă a datelor vizate.

Creat în 2019, Health Data Hub, cunoscut și sub denumirea de Platforma datelor de sănătate (PDS), a fost conceput ca un depozitar central care să reunească, printre altele, o copie a tuturor datelor de sănătate deținute de sistemul de asigurări medicale. Obiectivul era acela de a oferi cercetătorilor acces la seturi de date vaste și complete, pe perioade îndelungate, pentru a accelera cercetarea medicală și epidemiologică.

Însă alegerea Microsoft ca furnizor de găzduire a fost contestată încă de la început și a devenit un obstacol major în dezvoltarea proiectului. Autoritatea franceză pentru protecția datelor, CNIL, a atras în repetate rânduri atenția asupra riscurilor legate de posibilele intruziuni ale autorităților americane, în baza legislației extrateritoriale a SUA. Din acest motiv, CNIL nu a acordat niciodată undă verde pentru transferul integral și permanent al datelor din asigurările de sănătate către platformă.

În lipsa unui furnizor european, CNIL a autorizat doar transferuri limitate, în timp și ca scop, pentru proiecte de cercetare punctuale – o abordare care contravenea viziunii inițiale a Health Data Hub, gândit ca un depozitar generalizat de date medicale. Această situație a frânat funcționarea platformei și a alimentat criticile privind dependența tehnologică a Franței de furnizori extra-europeni.

Fosta ministră a Digitalizării, Clara Chappaz, anunțase încă din aprilie 2025, în fața Adunării Naționale, intenția Guvernului de a lansa o licitație pentru migrarea Health Data Hub către un operator securizat, conform standardelor europene.

Printre companiile deja certificate SecNumCloud și care ar putea candida pentru preluarea găzduirii platformei se numără operatori francezi precum OVH, Cloud Temple și Sens. Acesta din urmă este un operator dezvoltat de grupul Thales, deși folosește tehnologie cloud furnizată de Google, un detaliu care ar putea cântări în evaluarea finală a ofertelor.

Decizia de a renunța la Microsoft se înscrie într-un efort mai amplu al Franței de a-și consolida suveranitatea digitală, în special în domenii sensibile precum sănătatea, datele personale și infrastructurile critice.