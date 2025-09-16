Google anunță investiții de 6,8 miliarde de dolari în Marea Britanie, înaintea vizitei oficiale a lui Trump

Google a anunțat marți că va face investiții noi în valoare de 5 miliarde de lire sterline (6,80 miliarde de dolari) în Marea Britanie înaintea vizitei oficiale a președintelui american Donald Trump în această țară, care se preconizează că va fi marcată de o serie de acorduri comerciale și parteneriate, notează Reuters.

Compania americană de tehnologie a anunțat, de asemenea, deschiderea unui nou centru de date în apropierea Londrei, conceput pentru a răspunde cererii crescânde pentru serviciile sale bazate pe inteligență artificială, precum Google Cloud, Search, Maps și Workspace.

Investiția „reprezintă un vot puternic de încredere în economia britanică și în puterea parteneriatului nostru cu SUA”, a declarat ministrul de finanțe Rachel Reeves în comunicatul companiei. Compania deținută de Alphabet a declarat că investiția este proiectată să creeze 8.250 de locuri de muncă anual în întreprinderile britanice.

Anunțul va fi văzut ca un impuls pentru guvernul laburist al prim-ministrului britanic Keir Starmer, care speră să atragă investiții private pentru a stimula o economie lentă și a recâștiga avânt în sondajele de opinie naționale.

Vizita lui Trump este, de asemenea, de așteptat să aprofundeze legăturile economice dintre cei doi aliați occidentali. Înalți oficiali americani au declarat că vor fi anunțate acorduri economice în valoare de peste 10 miliarde de dolari.

În comunicatul său, Google a mai spus că a convenit asupra unui acord cu Shell, care ar contribui la stabilitatea rețelei și la tranziția energetică a Marii Britanii.

Centrul său de date din Waltham Cross, situat la aproximativ o oră de mers cu mașina de Londra, utilizează tehnologia de răcire cu aer pentru a reduce consumul de apă și este echipat pentru a redirecționa căldura din centru către locuințele sau întreprinderile locale, minimizând astfel impactul global asupra mediului, a precizat Google.

Împreună cu inițiativele sale în domeniul energiei curate și parteneriatul cu Shell, Google a declarat că operațiunile sale din Marea Britanie se așteaptă să funcționeze cu 95% energie fără emisii de carbon în 2026.