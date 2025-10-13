Guvernul olandez preia controlul asupra unei companii producătoare de cipuri din China / Nexperia va fi preluată din cauza „deficiențelor grave de guvernanță”

Guvernul olandez a preluat controlul asupra Nexperia, un producător de cipuri deținut de China cu sediul în Olanda, în încercarea de a proteja aprovizionarea europeană cu semiconductori pentru automobile și alte produse electronice și de a proteja securitatea economică a Europei. Conform BBC, olandezii au declarat că măsura a fost luată din cauza „deficiențelor grave de guvernanță” și pentru a preveni indisponibilitatea cipurilor în situații de urgență.

Nexperia a fost forțată să vândă o fabrică din Marea Britanie

Proprietarul Nexperia, Wingtech, a declarat luni că va lua măsuri pentru a-și proteja drepturile și va solicita sprijinul guvernului. Această evoluție amenință să crească tensiunile dintre Uniunea Europeană și China, care s-au intensificat în ultimele luni din cauza comerțului și a relației Beijingului cu Rusia.

În decembrie 2024, guvernul SUA a inclus Wingtech pe așa-numita „listă de entități”, identificând compania ca fiind o amenințare la adresa securității naționale. Conform reglementărilor, companiile americane au interdicția de a exporta produse fabricate în SUA către întreprinderile incluse pe listă, cu excepția cazului în care au o aprobare specială.

În Marea Britanie, Nexperia a fost obligată să vândă fabrica sa de cipuri de siliciu din Newport, după ce parlamentarii și miniștrii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la securitatea națională. În prezent, compania deține o fabrică în Stockport, Marea Britanie.

Semnalele, „o amenințare” asupra capacităților tehnologice cruciale

Ministerul Economiei din Olanda a declarat că a luat decizia „extrem de excepțională” de a invoca Legea privind disponibilitatea bunurilor din cauza „semnalelor acute de deficiențe grave de guvernanță” în cadrul Nexperia.

„Aceste semnale reprezentau o amenințare la adresa continuității și protejării pe teritoriul olandez și european a cunoștințelor și capacităților tehnologice cruciale”, a declarat Ministerul Economiei olandez într-un comunicat.

Declarația nu a detaliat motivele pentru care operațiunile companiei au fost considerate riscante. Un purtător de cuvânt al ministrului afacerilor economice a declarat pentru BBC că nu există informații suplimentare de comunicat.

Legea privind disponibilitatea bunurilor (Goods Availability Act) este concepută pentru a permite Haga să intervină în companii în circumstanțe excepționale. Acestea includ amenințări la adresa securității economice a țării și asigurarea aprovizionării cu bunuri critice.

În conformitate cu ordinul, ministrul olandez al afacerilor economice, Vincent Karremans, ar putea revoca sau bloca deciziile Nexperia dacă acestea ar fi potențial dăunătoare pentru interesele companiei, pentru viitorul său ca afacere în Olanda sau Europa, sau pentru a asigura disponibilitatea aprovizionării în caz de urgență.

Acțiunile companiei-mamă, în scădere cu 10%

Acțiunile listate la Shanghai ale companiei-mamă a Nexperia, Wingtech, au scăzut cu 10% luni dimineață. Un purtător de cuvânt al Nexperia a declarat că compania „respectă toate legile și reglementările existente, controalele la export și regimurile de sancțiuni” și nu a făcut alte comentarii.

Wingtech a declarat într-un document depus la bursă că președintele companiei, Zhang Xuezheng, a fost suspendat din consiliul de administrație al Nexperia printr-o hotărâre judecătorească din Amsterdam la începutul acestei luni.