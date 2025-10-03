INFOGRAFIC România, țara cu cel mai mic cost al internetului într-un nou raport care analizează 60 de state / Care este explicația?

România este țara cu cel mai mic cost pe megabit pe secundă transferat pe internet, potrivit unui infografic realizat de platforma Visual Capitalist.

Într-o lume mai conectată ca niciodată, accesul la internet a devenit o infrastructură esențială. Dar prețul pe care oamenii îl plătesc pentru acest acces variază dramatic în întreaga lume.

Platforma a comparat costul internetului fix de bandă largă pe megabit pe secundă (Mbps) în peste 60 de țări în 2025.

În fruntea listei se află Emiratele Arabe Unite, cu un cost mediu de 4,31 dolari pe Mbps, aproape dublu față de al doilea cel mai scump, Ghana (2,58 dolari).

Aceste prețuri ridicate sunt adesea rezultatul concurenței limitate, al provocărilor legate de infrastructură și al factorilor de reglementare. Elveția, Kenya și Marocul ocupă, de asemenea, locuri fruntașe în clasament, toate depășind 1 dolar pe Mbps.

În contrast puternic, țări precum România (0,01 dolari), Rusia (0,02 dolari) și Polonia (0,03 dolari) oferă unele dintre cele mai ieftine servicii de internet în bandă largă din lume.

Europa de Est se află în mod constant în fruntea clasamentului în ceea ce privește accesibilitatea, „probabil datorită concurenței puternice și investițiilor guvernamentale în infrastructura digitală”, transmite Visual Capitalist.

Țări asiatice precum Vietnam, China și Coreea de Sud oferă, de asemenea, internet rapid la prețuri mici, unele ajungând la doar 0,05 dolari pe Mbps.

Statele Unite se numără printre țările mai accesibile, cu un preț al internetului de 0,08 dolari pe Mbps. Alte economii occidentale, precum Franța, Japonia și Germania, se situează, de asemenea, sub media globală de aproximativ 0,42 dolari pe Mbps.