dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

INFOGRAFIC România, țara cu cel mai mic cost al internetului într-un nou raport care analizează 60 de state / Care este explicația?

Andrei Manole
3 octombrie 2025
Sursa foto: Freepik / rawpixel.com
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

România este țara cu cel mai mic cost pe megabit pe secundă transferat pe internet, potrivit unui infografic realizat de platforma Visual Capitalist.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Într-o lume mai conectată ca niciodată, accesul la internet a devenit o infrastructură esențială. Dar prețul pe care oamenii îl plătesc pentru acest acces variază dramatic în întreaga lume.

Platforma a comparat costul internetului fix de bandă largă pe megabit pe secundă (Mbps) în peste 60 de țări în 2025.

În fruntea listei se află Emiratele Arabe Unite, cu un cost mediu de 4,31 dolari pe Mbps, aproape dublu față de al doilea cel mai scump, Ghana (2,58 dolari).

Aceste prețuri ridicate sunt adesea rezultatul concurenței limitate, al provocărilor legate de infrastructură și al factorilor de reglementare. Elveția, Kenya și Marocul ocupă, de asemenea, locuri fruntașe în clasament, toate depășind 1 dolar pe Mbps.

În contrast puternic, țări precum România (0,01 dolari), Rusia (0,02 dolari) și Polonia (0,03 dolari) oferă unele dintre cele mai ieftine servicii de internet în bandă largă din lume.

Sursa: Visual Capitalist

Europa de Est se află în mod constant în fruntea clasamentului în ceea ce privește accesibilitatea, „probabil datorită concurenței puternice și investițiilor guvernamentale în infrastructura digitală”, transmite Visual Capitalist.

Țări asiatice precum Vietnam, China și Coreea de Sud oferă, de asemenea, internet rapid la prețuri mici, unele ajungând la doar 0,05 dolari pe Mbps.

Statele Unite se numără printre țările mai accesibile, cu un preț al internetului de 0,08 dolari pe Mbps. Alte economii occidentale, precum Franța, Japonia și Germania, se situează, de asemenea, sub media globală de aproximativ 0,42 dolari pe Mbps.

  • Andrei Manole este un jurnalist român specializat în tehnologie și apărare, cu articole publicate pe TechRider.ro. Analizează subiecte precum vehicule electrice, drone, securitate cibernetică și tehnică militară, combinând informații actuale cu perspective tehnice și geopolitice clare.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...