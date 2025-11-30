Colaborarea ar marca o revenire istorică a producătorului american de cipuri în ecosistemul Apple.

Apple ar putea încheia un parteneriat cu Intel pentru producția procesoarelor M din segmentul entry-level, potrivit analistului Ming-Chi Kuo, cunoscut pentru predicțiile sale precise în industria tehnologică, conform TheVerge.

O astfel de mutare ar reprezenta o revenire surprinzătoare a Intel în zona produselor Apple, după ce compania americană a ratat în trecut șansa de a furniza cipuri pentru primul iPhone.

Detalii tehnice și calendar

Conform informațiilor publicate de Kuo pe platforma X, șansele ca Intel să devină furnizor de cipuri avansate pentru Apple au crescut considerabil în ultimele săptămâni. Apple ar avea deja semnat un acord de confidențialitate cu Intel pentru achiziția cipurilor 18AP PDK 0.9.1GA.

Calendarul estimat al colaborării ar fi următorul:

T1 2026 : Intel ar urma să livreze către Apple kiturile PDK 1.0/1.1

T2–T3 2027: Începerea producției și expedierea procesoarelor M entry-level, construite pe platforma 18AP

Context politic și strategic

Analistul sugerează că un astfel de acord ar putea avea și o componentă politică. Apple ar demonstra administrației Trump angajamentul de a „cumpăra american”, diversificându-și lanțul de aprovizionare prin includerea mai multor furnizori din SUA. În prezent, compania se bazează în principal pe TSMC din Taiwan pentru producția cipurilor folosite în iPhone, iPad și Mac.

Implicații pentru Intel

Pentru Intel, un parteneriat cu Apple ar reprezenta o schimbare majoră de direcție după o perioadă dificilă. „Platforma 14A și tehnologiile ce vor urma ar putea atrage mai multe comenzi din partea Apple și a altor clienți importanți, îmbunătățind perspectivele pe termen lung ale Intel”, afirmă Kuo.

Rămâne însă de văzut dacă această colaborare se va concretiza, întrucât calendarul depinde de performanța tehnică a kiturilor de dezvoltare pe care Intel le va furniza în 2026.