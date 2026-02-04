Intel va începe să producă procesoare grafice (GPU), un tip de cip esențial pentru gaming și pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială, o piață dominată în prezent de Nvidia.

Anunțul a fost făcut de CEO-ul Intel, Lip-Bu Tan, în cadrul Cisco AI Summit, potrivit TechCrunch.

„Vom începe să producem GPU-uri și ne vom construi strategia în funcție de cerințele și nevoile clienților”, a declarat Tan, subliniind că inițiativa se află într-un stadiu incipient de dezvoltare.

Echipa din spatele proiectului

Proiectul va fi coordonat de Kevork Kechichian, vicepreședinte executiv și director general al diviziei de centre de date a Intel. Acesta a fost angajat în septembrie, ca parte a unui val de recrutări axate pe inginerie, menite să întărească competențele tehnice ale companiei. De asemenea, Intel l-a cooptat în ianuarie pe Eric Demers, fost vicepreședinte senior de inginerie la Qualcomm, unde a lucrat timp de peste 13 ani.

Rolul GPU-urilor în era AI

GPU-urile sunt procesoare specializate, diferite de CPU-urile produse tradițional de Intel. Ele sunt utilizate pe scară largă nu doar în industria jocurilor video, ci și în centrele de date, unde joacă un rol-cheie în dezvoltarea și rularea aplicațiilor de inteligență artificială. Cererea pentru astfel de cipuri a crescut rapid în ultimii ani, pe fondul expansiunii tehnologiilor AI.

Deși Nvidia nu a inventat GPU-ul, compania a devenit liderul pieței datorită performanței și popularității soluțiilor sale pentru inteligență artificială. În prezent, aceasta deține un avans semnificativ față de competitori.

O schimbare strategică pentru Intel

Decizia Intel este notabilă în contextul în care Lip-Bu Tan declara, la preluarea mandatului de CEO în martie anul trecut, că va consolida operațiunile și se va concentra pe activitățile de bază ale companiei. Chiar dacă GPU-urile fac parte tot din categoria semiconductorilor, intrarea pe această piață reprezintă o extindere strategică importantă pentru producătorul american de cipuri.